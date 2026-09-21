Η υπομονή του Μουρίνιο στη Ρεάλ εξαντλείται, ποιου αστέρα «τρίζει» η θέση του

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη Ρεάλ να γνωρίζει την ήττα με 2-1. Μάλιστα, μετά την αποβολή του Ντιν Χούιχσεν, ο Μουρίνιο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει στο 54ο λεπτό.Η φετινή παραγωγικότητα του Βινίσιους αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα. Ο 26χρονος έχει πετύχει μόλις ένα γκολ σε 652 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που απέχει αισθητά από τα στάνταρ του.Ο Μουρίνιο έχει ήδη ζητήσει περισσότερα από τον Βραζιλιάνο, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με το Goal, η θέση του στην αρχική ενδεκάδα δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.Την ίδια στιγμή, ο Γιαν Ντιαμαντέ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που πήρε από τον πάγκο και η εμφάνισή του προσθέτει ακόμη έναν «πονοκέφαλο» για τον Βινίσιους.Ο Βραζιλιάνος παραμένει σημαντικό στέλεχος της Ρεάλ, όμως πλέον καλείται να δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο, προκειμένου να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ομάδα του Μουρίνιο.