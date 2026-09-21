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Η υπομονή του Μουρίνιο στη Ρεάλ εξαντλείται, ποιου αστέρα «τρίζει» η θέση του
Η υπομονή του Μουρίνιο στη Ρεάλ εξαντλείται, ποιου αστέρα «τρίζει» η θέση του
Ο Βινίσιους Ζούνιορ βρίσκεται υπό πίεση στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το κακό ξεκίνημά του στη σεζόν φαίνεται πως έχει αρχίσει να προβληματίζει τον Ζοσέ Μουρίνιο
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη Ρεάλ να γνωρίζει την ήττα με 2-1. Μάλιστα, μετά την αποβολή του Ντιν Χούιχσεν, ο Μουρίνιο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει στο 54ο λεπτό.
Η φετινή παραγωγικότητα του Βινίσιους αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα. Ο 26χρονος έχει πετύχει μόλις ένα γκολ σε 652 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που απέχει αισθητά από τα στάνταρ του.
Ο Μουρίνιο έχει ήδη ζητήσει περισσότερα από τον Βραζιλιάνο, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με το Goal, η θέση του στην αρχική ενδεκάδα δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.
Την ίδια στιγμή, ο Γιαν Ντιαμαντέ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που πήρε από τον πάγκο και η εμφάνισή του προσθέτει ακόμη έναν «πονοκέφαλο» για τον Βινίσιους.
Ο Βραζιλιάνος παραμένει σημαντικό στέλεχος της Ρεάλ, όμως πλέον καλείται να δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο, προκειμένου να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ομάδα του Μουρίνιο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Η φετινή παραγωγικότητα του Βινίσιους αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα. Ο 26χρονος έχει πετύχει μόλις ένα γκολ σε 652 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που απέχει αισθητά από τα στάνταρ του.
Ο Μουρίνιο έχει ήδη ζητήσει περισσότερα από τον Βραζιλιάνο, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με το Goal, η θέση του στην αρχική ενδεκάδα δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.
Την ίδια στιγμή, ο Γιαν Ντιαμαντέ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που πήρε από τον πάγκο και η εμφάνισή του προσθέτει ακόμη έναν «πονοκέφαλο» για τον Βινίσιους.
Ο Βραζιλιάνος παραμένει σημαντικό στέλεχος της Ρεάλ, όμως πλέον καλείται να δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο, προκειμένου να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ομάδα του Μουρίνιο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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