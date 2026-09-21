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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δηλώσει την Κύπρο ως έδρα της στους αγώνες της Euroleague
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δηλώσει την Κύπρο ως έδρα της στους αγώνες της Euroleague
Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Cyprusbasket η ομάδα του Ισραήλ έχει εκφράσει και επίσημα την επιθυμία της να δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague στην Κύπρο
Από τη στιγμή που η Μακάμπι αναγκάστηκε να... ξεσπιτωθεί, το Βελιγράδι ήταν η επιλογή της ομάδας του Ισραήλ για τους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague.
Ωστόσο όπως αποκαλύπτει σήμερα η ιστοσελίδα CyprusBasket.net η ομάδα του λαού όχι απλά θέλει αλλά είναι πολύ κοντά στο να δηλώσει την Κύπρο (δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι η Λευκωσία ή Λεμεσός) ως έδρα της.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ της κυπριακής ιστοσελίδας αναφέρει:
«Στο περιθώριο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο ισχυρός άνδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε το σοβαρό ενδιαφέρον της ισραηλινής ομάδας να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως έδρα για τους εντός έδρας αγώνες της στην EuroLeague.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα, αποστέλλοντας επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της οποίας επισημοποιεί την πρόθεσή της να αγωνίζεται στην Κύπρο για τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίτημα αντιμετωπίστηκε θετικά από την κυπριακή πλευρά. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες —αν δεν θεωρείται ήδη σχεδόν βέβαιο— η «ομάδα του λαού» να δώσει στην Κύπρο τους εντός έδρας αγώνες της στην EuroLeague.
Αυτό που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο επιλογές: το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και το «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία.
Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία ιστορική εξέλιξη για το κυπριακό μπάσκετ, καθώς μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες και ορισμένοι από τους κορυφαίους αστέρες της EuroLeague θα αγωνίζονται σε κυπριακό έδαφος».
Ωστόσο όπως αποκαλύπτει σήμερα η ιστοσελίδα CyprusBasket.net η ομάδα του λαού όχι απλά θέλει αλλά είναι πολύ κοντά στο να δηλώσει την Κύπρο (δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι η Λευκωσία ή Λεμεσός) ως έδρα της.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ της κυπριακής ιστοσελίδας αναφέρει:
«Στο περιθώριο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο ισχυρός άνδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε το σοβαρό ενδιαφέρον της ισραηλινής ομάδας να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως έδρα για τους εντός έδρας αγώνες της στην EuroLeague.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα, αποστέλλοντας επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της οποίας επισημοποιεί την πρόθεσή της να αγωνίζεται στην Κύπρο για τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίτημα αντιμετωπίστηκε θετικά από την κυπριακή πλευρά. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες —αν δεν θεωρείται ήδη σχεδόν βέβαιο— η «ομάδα του λαού» να δώσει στην Κύπρο τους εντός έδρας αγώνες της στην EuroLeague.
Αυτό που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο επιλογές: το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και το «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία.
Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία ιστορική εξέλιξη για το κυπριακό μπάσκετ, καθώς μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες και ορισμένοι από τους κορυφαίους αστέρες της EuroLeague θα αγωνίζονται σε κυπριακό έδαφος».
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