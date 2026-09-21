Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δηλώσει την Κύπρο ως έδρα της στους αγώνες της Euroleague

Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Cyprusbasket η ομάδα του Ισραήλ έχει εκφράσει και επίσημα την επιθυμία της να δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague στην Κύπρο