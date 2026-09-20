Άγριο ξέσπασμα Γκάρι Νέβιλ: «Παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 5 χρονών και αυτά είναι τα χειρότερα 15 λεπτά της που έχω δει»
SPORTS
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Γκάρι Νέβιλ Φούλαμ Premier League

Άγριο ξέσπασμα Γκάρι Νέβιλ: «Παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 5 χρονών και αυτά είναι τα χειρότερα 15 λεπτά της που έχω δει»

Ο Γκάρι Νέβιλ δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ισόπαλο παιχνίδι με αντίπαλο την Φούλαμ (1-1)

Άγριο ξέσπασμα Γκάρι Νέβιλ: «Παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 5 χρονών και αυτά είναι τα χειρότερα 15 λεπτά της που έχω δει»
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάστηκε στην έδρα της Φούλαμ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Premier League. Οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό (1-1) με την εικόνα των «κόκκινων διαβόλων» να προβληματίζει τον κόσμο της ομάδας.




Εκτός της κακής απόδοσης και του ισόπαλου αποτελέσματος το αυτογκόλ που σημείωσε ο Λισάντρο Μαρτίνες για το 1-0 της Φούλαμ, ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει δημόσια ο Γκάρι Νέβιλ.


Ο ζωντανός θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  άσκησε σκληρή κριτική κατά της αγγλικής ομάδας δηλώνοντας: «Παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την ηλικία των πέντε ετών και αυτά είναι τα χειρότερα 15 λεπτά που τους έχω δει ποτέ να παίζουν. Απολύτως αξιολύπητα. Περπάτησαν για 15 λεπτά και παίρνεις αυτό που σου αξίζει σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα».




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