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Άγριο ξέσπασμα Γκάρι Νέβιλ: «Παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 5 χρονών και αυτά είναι τα χειρότερα 15 λεπτά της που έχω δει»
Άγριο ξέσπασμα Γκάρι Νέβιλ: «Παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 5 χρονών και αυτά είναι τα χειρότερα 15 λεπτά της που έχω δει»
Ο Γκάρι Νέβιλ δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ισόπαλο παιχνίδι με αντίπαλο την Φούλαμ (1-1)
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάστηκε στην έδρα της Φούλαμ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Premier League. Οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό (1-1) με την εικόνα των «κόκκινων διαβόλων» να προβληματίζει τον κόσμο της ομάδας.
Ο ζωντανός θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άσκησε σκληρή κριτική κατά της αγγλικής ομάδας δηλώνοντας: «Παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την ηλικία των πέντε ετών και αυτά είναι τα χειρότερα 15 λεπτά που τους έχω δει ποτέ να παίζουν. Απολύτως αξιολύπητα. Περπάτησαν για 15 λεπτά και παίρνεις αυτό που σου αξίζει σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα».
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Gary Neville not holding back... 😳 pic.twitter.com/Q1pxAKhLU4— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 20, 2026
Εκτός της κακής απόδοσης και του ισόπαλου αποτελέσματος το αυτογκόλ που σημείωσε ο Λισάντρο Μαρτίνες για το 1-0 της Φούλαμ, ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει δημόσια ο Γκάρι Νέβιλ.
Lisandro Martinez with an own goal that would make you quit + reload on Football Manager 😭 pic.twitter.com/BklYPDSGZd— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) September 20, 2026
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Ο ζωντανός θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άσκησε σκληρή κριτική κατά της αγγλικής ομάδας δηλώνοντας: «Παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την ηλικία των πέντε ετών και αυτά είναι τα χειρότερα 15 λεπτά που τους έχω δει ποτέ να παίζουν. Απολύτως αξιολύπητα. Περπάτησαν για 15 λεπτά και παίρνεις αυτό που σου αξίζει σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα».
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