Πρωταγωνιστής ο Μανδάς στη νίκη της Λάτσιο: Έπιασε πέναλτι, βγήκε MVP πήρε τα εύσημα από τον Γκατούζο
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Χρήστος Μανδάς Λάτσιο Τζενάρο Γκατούζο

Πρωταγωνιστής ο Μανδάς στη νίκη της Λάτσιο: Έπιασε πέναλτι, βγήκε MVP πήρε τα εύσημα από τον Γκατούζο

Ο Χρήστος Μανδάς πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του κόντρα στη Βενέτσια και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για να έρθει ένα δύσκολο διπλό για τη Λάτσιο (2-0)

Πρωταγωνιστής ο Μανδάς στη νίκη της Λάτσιο: Έπιασε πέναλτι, βγήκε MVP πήρε τα εύσημα από τον Γκατούζο
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Η Λάτσιο έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν στη Serie A και ο Τζενάρο Γκατούζο βλέπει με μεγάλη ικανοποίηση την ομάδα του να αποδεικνύεται σκληρό... καρύδι μέχρι τώρα. Ωστόσο πίσω από την εντυπωσιακή πορεία του συλλόγου, βρίσκεται ο Χρήστος Μανδάς.

Ο Έλληνας πορτιέρε πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του κόντρα στη Βενέτσια και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για να έρθει ένα δύσκολο διπλό για τη Λάτσιο (2-0).



Ο διεθνής τερματοφύλακας μέτρησε συνολικά επτά αποκρούσεις, με τις περισσότερες να είναι στο πρώτο ημίχρονο και ενώ το σκορ ήταν 0-0. Συγκεκριμένα, στο 26ο λεπτό εκτινάχθηκε εντυπωσιακά στο βολέ του Σομ έξω από την περιοχή και έξι λεπτά αργότερα εξουδετέρωσε το τετ-α-τετ με του Άνταμς, αποκρούοντας με δυσκολία σε κόρνερ.

Αποκορύφωμα ωστόσο, είναι η στιγμή στο 17'. Έπειτα από μία αδράνεια στην αμυντική γραμμή, ο Έλληνας πορτιέρε βγήκε με φόρα και υπέπεσε σε παράβαση, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα για τη Βενέτσια.

Ο Γεμπόα ανέλαβε την εκτέλεση αλλά είδε τον Μανδά να τον νικά, κάνοντας τους συμπαίκτες του να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς. Άξιο αναφοράς είναι ότι τα ιταλικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν αρκετά καλό το πέναλτι του ποδοσφαιριστή της Βενέτσια και πως είναι από τις φάσεις που λες «δεν το έχασε ο ποδοσφαιριστής αλλά το έπιασε ο τερματοφύλακας».

Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, ο Μανδάς κράτησε ακόμα ένα clean sheet και σε συνδυασμό με τη νίκη της Λάτσιο (2-0), έλαβε το βραβείο του MVP της αναμέτρησης, πιάνοντας εξαιρετικές βαθμολογίες στις πλατφόρμες ανάλυσης.

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Μάλιστα, ο Τζενάρο Γκατούζο τον αγκάλιασε μετά το ματς και έσταξε μέλι για τον ίδιο στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας: «Σήμερα πήγαμε καλά για εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί δύο γκολ, κάναμε αρκετά λάθη, ο Μανδάς μας έσωσε και κράτησε στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο λειτουργήσαμε καλύτερα και δημιουργήσαμε προβλήματα στον αντίπαλο».

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Πηγή: gazzetta.gr
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