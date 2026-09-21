Κατά 94% έχει καταρρεύσει η κίνηση των containerships μέσω των Στενών του Ορμούζ
Κατά 94% έχει καταρρεύσει η κίνηση των containerships μέσω των Στενών του Ορμούζ
Από 99 τακτικές υπηρεσίες έχουν απομείνει μόλις 11, ενώ η κρίση χτυπά πλέον limestone, sulphur και άλλες bulk εξαγωγές
Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ αλλάζει χαρακτήρα. Από μια διαταραχή που τους προηγούμενους μήνες αντιμετωπιζόταν κυρίως ως πρόβλημα της ενεργειακής αγοράς και των δεξαμενόπλοιων, εξελίσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο logistics shock για ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, με τα containerships να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την περιοχή και σημαντικές ροές ξηρού φορτίου να έχουν επίσης καταρρεύσει.
Τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύουν οι Financial Times αποτυπώνουν το μέγεθος της ανατροπής: η κίνηση containerships μέσω του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά 94%, ενώ από τις 99 υπηρεσίες που λειτουργούσαν πριν από την πολεμική κρίση έχουν απομείνει μόλις 11. Την ίδια ώρα, τα tankers εξακολουθούν, έστω υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ασφαλείας, να πραγματοποιούν διελεύσεις. Έτσι διαμορφώνεται στην πράξη ένα «Ορμούζ δύο ταχυτήτων». Το πετρέλαιο εξακολουθεί να βρίσκει περιορισμένες διόδους προς τις διεθνείς αγορές, ενώ το τακτικό container shipping έχει υποχωρήσει δραματικά, καθώς οι μεγάλες ναυτιλιακές γραμμές αποφεύγουν να εκθέσουν πλοία, πληρώματα και φορτία στον αυξημένο γεωπολιτικό και ασφαλιστικό κίνδυνο.
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Τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύουν οι Financial Times αποτυπώνουν το μέγεθος της ανατροπής: η κίνηση containerships μέσω του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά 94%, ενώ από τις 99 υπηρεσίες που λειτουργούσαν πριν από την πολεμική κρίση έχουν απομείνει μόλις 11. Την ίδια ώρα, τα tankers εξακολουθούν, έστω υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ασφαλείας, να πραγματοποιούν διελεύσεις. Έτσι διαμορφώνεται στην πράξη ένα «Ορμούζ δύο ταχυτήτων». Το πετρέλαιο εξακολουθεί να βρίσκει περιορισμένες διόδους προς τις διεθνείς αγορές, ενώ το τακτικό container shipping έχει υποχωρήσει δραματικά, καθώς οι μεγάλες ναυτιλιακές γραμμές αποφεύγουν να εκθέσουν πλοία, πληρώματα και φορτία στον αυξημένο γεωπολιτικό και ασφαλιστικό κίνδυνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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