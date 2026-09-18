Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Super Cup της Euroleague και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
SPORTS
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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Super Cup της Euroleague και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Super Cup της Euroleague και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
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Παρασκευή σήμερα (18/9) και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων κυριαρχεί το μπάσκετ, με το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Euroleague και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στις 17:00 (Novasports 4) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό του Euroleague Super Cup, ενώ μισή ώρα μετά (17:30, ΣΚΑΙ) ο ΠΑΟΚ παίζει με την Παρτίζαν για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ακολουθεί στις 20:00 (Novasports 4) ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης και στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός κάνει πρόβα μπροστά στο κοινό του κόντρα στη Μπουργκ.

Όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, ξεχωρίζει η μάχη της Μπάγερν Μονάχου με την Ουνιόν Βερολίνου (21:30, Novasports Prime) και η έξοδος της Τσέλσι στην έδρα της Μπρέντφορντ (22:00, Novasports Premier League).

  • Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (17:00, Novasports 4)
  • Παρτίζαν - ΠΑΟΚ (17:30, ΣΚΑΙ)
  • Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 4)
  • Παναθηναϊκός - Μπουργκ (21:15, ΣΚΑΙ)
  • Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Βερολίνου (21:30, Novasports Prime)
  • Μπρέντφορντ - Τσέλσι (22:00, Novasports Premier League)


Πηγή: gazzetta.gr
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