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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Super Cup της Euroleague και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Super Cup της Euroleague και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Παρασκευή σήμερα (18/9) και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων κυριαρχεί το μπάσκετ, με το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Euroleague και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Στις 17:00 (Novasports 4) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό του Euroleague Super Cup, ενώ μισή ώρα μετά (17:30, ΣΚΑΙ) ο ΠΑΟΚ παίζει με την Παρτίζαν για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ακολουθεί στις 20:00 (Novasports 4) ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης και στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός κάνει πρόβα μπροστά στο κοινό του κόντρα στη Μπουργκ.
Όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, ξεχωρίζει η μάχη της Μπάγερν Μονάχου με την Ουνιόν Βερολίνου (21:30, Novasports Prime) και η έξοδος της Τσέλσι στην έδρα της Μπρέντφορντ (22:00, Novasports Premier League).
Πηγή: gazzetta.gr
Στις 17:00 (Novasports 4) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό του Euroleague Super Cup, ενώ μισή ώρα μετά (17:30, ΣΚΑΙ) ο ΠΑΟΚ παίζει με την Παρτίζαν για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ακολουθεί στις 20:00 (Novasports 4) ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης και στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός κάνει πρόβα μπροστά στο κοινό του κόντρα στη Μπουργκ.
Όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, ξεχωρίζει η μάχη της Μπάγερν Μονάχου με την Ουνιόν Βερολίνου (21:30, Novasports Prime) και η έξοδος της Τσέλσι στην έδρα της Μπρέντφορντ (22:00, Novasports Premier League).
- Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (17:00, Novasports 4)
- Παρτίζαν - ΠΑΟΚ (17:30, ΣΚΑΙ)
- Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 4)
- Παναθηναϊκός - Μπουργκ (21:15, ΣΚΑΙ)
- Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Βερολίνου (21:30, Novasports Prime)
- Μπρέντφορντ - Τσέλσι (22:00, Novasports Premier League)
Πηγή: gazzetta.gr
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