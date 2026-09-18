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Στην πρώτη κλήση του Μάρκες για το Μεξικό ο Γκονζάλες του Ολυμπιακού
Στην πρώτη κλήση του Μάρκες για το Μεξικό ο Γκονζάλες του Ολυμπιακού
Το Μεξικό θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Κολομβία, Περού, ΗΠΑ και Χιλή
Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα πάνω του στο Μεξικό καθώς θεωρείται ως ένα ανερχόμενο αστέρι και το εξαιρετικό ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό, αποζημιώθηκε με την κλήση του στην εθνική ομάδα της χώρας.
Εκεί βρίσκεται για πρώτη φορά στην άκρη του πάγκου ο Ράφα Μάρκες, ο οποίος είναι ένας από τους Legends της χώρας με πάνω από 140 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος. Ο ίδιος έκανε τις πρώτες του κλήσεις και το όνομα του 23χρονου φορ βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα.
Η Εθνική Μεξικού θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Κολομβία (26/09), Περού (30/09), ΗΠΑ (04/10) και Χιλή (06/10) ενώ ανάμεσα στα ονόματα βρίσκεται και αυτό του Ορμπελίν Πινέδα που έπαιζε στην ΑΕΚ.
Πηγή: gazzetta.gr
Εκεί βρίσκεται για πρώτη φορά στην άκρη του πάγκου ο Ράφα Μάρκες, ο οποίος είναι ένας από τους Legends της χώρας με πάνω από 140 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος. Ο ίδιος έκανε τις πρώτες του κλήσεις και το όνομα του 23χρονου φορ βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα.
Η Εθνική Μεξικού θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Κολομβία (26/09), Περού (30/09), ΗΠΑ (04/10) και Χιλή (06/10) ενώ ανάμεσα στα ονόματα βρίσκεται και αυτό του Ορμπελίν Πινέδα που έπαιζε στην ΑΕΚ.
🚨[OFICIAL] Rafa Márquez dio su primera lista como seleccionador de México. ⬇️ pic.twitter.com/Ki6hYZGsAv— César Luis Merlo (@CLMerlo) September 18, 2026
Πηγή: gazzetta.gr
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