Απίστευτο καλάθι από τον Γιάμ Μαντάρ: Έστειλε τη μπάλα στο καλάθι από τη μια ρακέτα στην άλλη, δείτε βίντεο
SPORTS
Μακάμπι Τελ Αβίβ Χάποελ Τελ Αβίβ Γιάμ Μαντάρ

Απίστευτο καλάθι από τον Γιάμ Μαντάρ: Έστειλε τη μπάλα στο καλάθι από τη μια ρακέτα στην άλλη, δείτε βίντεο

O Γιάμ Μαντάρ «πλήγωσε» την παλιά του ομάδα βοηθώντας τη Μακάμπι να κερδίσει το Super Cup του Ισραήλ

Απίστευτο καλάθι από τον Γιάμ Μαντάρ: Έστειλε τη μπάλα στο καλάθι από τη μια ρακέτα στην άλλη, δείτε βίντεο
Μια σπάνια στιγμή χάρισε στους φίλους του μπάσκετ ο Γιάμ Μαντάρ στον αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ για το Super Cup του Ισραήλ.

Δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο γκαρντ της Μακάμπι έκλεψε την μπάλα από αντίπαλό του που εφορμούσε προς το καλάθι της «ομάδας του λαού».

Αφού πήρε, δε, τη μπάλα, ο Μαντάρ σηκώθηκε από τη ρακέτα της ομάδας του και έστειλε τη μπάλα στο καλάθι της Χάποελ Τελ Αβίβ γνωρίζοντας την αποθέωση.



Για την ιστορία η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε με 101-83 την Χάποελ Τελ Αβίβ και κατέκτησε το Super Cup.

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο αλλά η Μακάμπι ξέφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο ανεβάζοντας κάποια στιγμή τη διαφορά και στους 27 πόντους.

Από την πλευρά του ο Μαντάρ εκτός από το εντυπωσιακό τρίποντο κόντρα στην παλιά του ομάδα, τελείωσε το ματς με 13 πόντους και 7 ασίστ.

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