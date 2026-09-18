Το σχέδιο μείωσης τιμής για τα καύσιμα και για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το €1,75: Η διπλή στήριξη και το αίτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης για τον ΕΦΚ