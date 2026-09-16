Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να φύγει από την Αλ Νασρ αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να φύγει από την Αλ Νασρ αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία
Οι εξελίξεις για τον 41χρονο Πορτογάλο σούπερ σταρ μπορεί να είναι ραγδαίες αναφέρθηκε σε podcast του Al Arabiya Sports
Μετά από περίπου 4 χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μπορεί να αποτελέσει παρελθόν από την Αλ Νασρ.
Μάλιστα, οι εξελίξεις με τον 41χρονο Πορτογάλο σούπερ σταρ δεν αποκλείεται να είναι ραγδαίες, όπως αναφέρθηκε σε podcast του Al Arabiya Sports και αναδημοσίευσε και η El Mundo Deportivo.
Την πληροφορία μετέφερε ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος και πρώην εκπρόσωπος της ομάδας, Σαούντ Αλ-Σαράμι: «Ο Κριστιάνο δεν είναι πλέον στην καλύτερη του φάση στην Αλ Νασρ και νομίζω ότι θα φύγει κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου », δήλωσε σε ένα podcast του «Al Arabiya Sports».
Ο Ρονάλντο όταν έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέπληξε όλο τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2023, οπότε και συνέχισε την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ.
Όπως αναφέρεται, ο μεγάλος του στόχος τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του.
Πάντως, στο δημοσίευμα αναφέρεται πως δεν πρόκειται τόσο για πληροφορία όσο για προσωπική άποψη. Ο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2025-26.
Μάλιστα, οι εξελίξεις με τον 41χρονο Πορτογάλο σούπερ σταρ δεν αποκλείεται να είναι ραγδαίες, όπως αναφέρθηκε σε podcast του Al Arabiya Sports και αναδημοσίευσε και η El Mundo Deportivo.
Την πληροφορία μετέφερε ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος και πρώην εκπρόσωπος της ομάδας, Σαούντ Αλ-Σαράμι: «Ο Κριστιάνο δεν είναι πλέον στην καλύτερη του φάση στην Αλ Νασρ και νομίζω ότι θα φύγει κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου », δήλωσε σε ένα podcast του «Al Arabiya Sports».
Ο Ρονάλντο όταν έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέπληξε όλο τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2023, οπότε και συνέχισε την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ.
Όπως αναφέρεται, ο μεγάλος του στόχος τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του.
Πάντως, στο δημοσίευμα αναφέρεται πως δεν πρόκειται τόσο για πληροφορία όσο για προσωπική άποψη. Ο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2025-26.
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