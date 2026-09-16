Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Europa League: Θρίαμβος της Ομόνοιας 1-0 τη Θέλτα, η Σπάρτα Πράγας 4-1 εκτός έδρας την Αραράτ, δείτε τα γκολ
Europa League: Θρίαμβος της Ομόνοιας 1-0 τη Θέλτα, η Σπάρτα Πράγας 4-1 εκτός έδρας την Αραράτ, δείτε τα γκολ
Με γκολ του Μπάλκοβιτς στο 88' η Κυπριακή ομάδα πέτυχε σπουδαία νικη επί των Ισπανών
Θρίαμβος για την Ομόνοια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
Η Κυπριακή ομάδα με γκολ του Γιούρε Μπάλκοβιτς στο 88' θριάμβευσε επί της Θέλτα με 1-0. Ξεκίνησε έτσι ιδανικά την πορεία της στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Οι περσινοί πρωταθλητές Κύπρου είχαν πολύ καλή εικόνα σε όλο το παιχνίδι και η εξαιρετική εμφάνισή τους επιβραβεύτηκε στο φινάλε με το γκολ του Σλοβένου φορ.
Στο Ερεβάν, η Σπάρτα Πράγας έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Αραράτ, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1. Δύο γκολ σημείωσε στο πρώτο μέρος ο Γκούνταλ ενώ σκόραρε τόσο Μερκάδο όσο και Βίντρα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League έχουν ως εξής:
Ομόνοια (Κύπρος)- Θέλτα (Ισπανία) 1-0 (88' Μπάλκοβετς)
Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-4 (55' Γουίλσον Βαλντέζ - 20', 22' Γκούνταλ, 53' Μερκάδο, 72' Βίντρα)
Λεβερκούζεν (Γερμανία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00
Η Κυπριακή ομάδα με γκολ του Γιούρε Μπάλκοβιτς στο 88' θριάμβευσε επί της Θέλτα με 1-0. Ξεκίνησε έτσι ιδανικά την πορεία της στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Οι περσινοί πρωταθλητές Κύπρου είχαν πολύ καλή εικόνα σε όλο το παιχνίδι και η εξαιρετική εμφάνισή τους επιβραβεύτηκε στο φινάλε με το γκολ του Σλοβένου φορ.
Στο Ερεβάν, η Σπάρτα Πράγας έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Αραράτ, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1. Δύο γκολ σημείωσε στο πρώτο μέρος ο Γκούνταλ ενώ σκόραρε τόσο Μερκάδο όσο και Βίντρα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League έχουν ως εξής:
Ομόνοια (Κύπρος)- Θέλτα (Ισπανία) 1-0 (88' Μπάλκοβετς)
Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-4 (55' Γουίλσον Βαλντέζ - 20', 22' Γκούνταλ, 53' Μερκάδο, 72' Βίντρα)
Λεβερκούζεν (Γερμανία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00
Μίλαν (Ιταλία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 22:00
Άντερλεχτ (Βέλγιο)- Λιόν (Γαλλία) 22:00
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)- Ρεν (Γαλλία) 22:00
Σάντερλαντ (Αγγλία)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 22:00
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 22:00
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 19:45
Λέφσκι Σόφιας(Βουλγαρία)- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 19:45
Γιουβέντους (Ιταλία)- Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 22:00
Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)- Μπόρνμουθ (Αγγλία) 22:00
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00
Σέλτικ (Σκωτία)- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 22:00
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00
Μπεσίκτας (Τουρκία)- Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00
Λίλεστρομ (Νορβηγία)- Τορένσε (Πορτογαλία) 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 22:00
Άντερλεχτ (Βέλγιο)- Λιόν (Γαλλία) 22:00
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)- Ρεν (Γαλλία) 22:00
Σάντερλαντ (Αγγλία)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 22:00
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 22:00
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 19:45
Λέφσκι Σόφιας(Βουλγαρία)- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 19:45
Γιουβέντους (Ιταλία)- Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 22:00
Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)- Μπόρνμουθ (Αγγλία) 22:00
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00
Σέλτικ (Σκωτία)- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 22:00
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00
Μπεσίκτας (Τουρκία)- Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00
Λίλεστρομ (Νορβηγία)- Τορένσε (Πορτογαλία) 22:00
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