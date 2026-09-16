Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Πένθος για τον Ρόναλντ Κούμαν, έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του μετά από μάχη με τον καρκίνο
Πένθος για τον Ρόναλντ Κούμαν, έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του μετά από μάχη με τον καρκίνο
Η Μπαρτίνα Κούμαν-Μπόντεφελντ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 65 ετών
Δύσκολες ώρες περνάει ο Ρόναλντ Κούμαν, που έχασε τη σύζυγό του, Μπαρτίνα, σε ηλικία 65 ετών.
Η άτυχη γυναίκα είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο για πολλά χρόνια αλλά ο οργανισμός της λύγισε την Τρίτη (15/9), όπως ανακοίνωσε μέσω social media ο Ολλανδός προπονητής.
Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 1985 και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ πρόσφατα είχε καλωσορίσει στον κόσμο και το τέταρτο εγγόνι του, καθώς έγινε πατέρας ο Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ.
Μπαρτίνα Κούμαν-Μπόντεφελντ
30 Ιανουαρίου 1961 – 15 Σεπτεμβρίου 2026
Η οικογένεια Κούμαν
Πηγή: gazzetta.gr
Η άτυχη γυναίκα είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο για πολλά χρόνια αλλά ο οργανισμός της λύγισε την Τρίτη (15/9), όπως ανακοίνωσε μέσω social media ο Ολλανδός προπονητής.
Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 1985 και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ πρόσφατα είχε καλωσορίσει στον κόσμο και το τέταρτο εγγόνι του, καθώς έγινε πατέρας ο Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ.
Η ανάρτηση του Κούμαν για τον θάνατο της συζύγου τουΜε βαθιά θλίψη, αλλά και με μεγάλη περηφάνια και αγάπη, αποχαιρετούμε την υπέροχη σύζυγό, την πολυαγαπημένη μας μαμά και γιαγιά ♥️
Μπαρτίνα Κούμαν-Μπόντεφελντ
30 Ιανουαρίου 1961 – 15 Σεπτεμβρίου 2026
Η οικογένεια Κούμαν
Πηγή: gazzetta.gr
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