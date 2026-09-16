Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ομπράντοβιτς: Το είπε ο Μπαρτζώκας, το λέω κι εγώ, οι προπονητές να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους
Ομπράντοβιτς: Το είπε ο Μπαρτζώκας, το λέω κι εγώ, οι προπονητές να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους
«Πρέπει οι προπονητές να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους. Να είναι απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ένα άθλημα» είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού στη Media Day της ομάδας και θέλησε να δώσει τέλος στην τοξικότητα που επικρατεί στα γήπεδα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη NOVA στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας και σεβασμού.
«Ακούστε, όλα μου τα χρόνια, τόσο τα 13 που πέρασα εδώ, όσο και αυτά στο Βελιγράδι όπου το Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας έχει πολλές ομοιότητες με το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός προσπαθούσα να κάνω αυτό το πράγμα… Θα το κάνω ξανά με ότι δυνάμεις έχω. Με τον Γιώργο (σ.σ. Μπαρτζώκα) έχω αυτή τη σχέση… Το είπε και εκείνος, θα το επαναλάβω και εγώ. Πρέπει οι προπονητές να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους. Να είναι απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ένα άθλημα. Ήταν πολύ καλή ομάδα πέρυσι και όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν… συνέχεια σαν ομάδα με αυτόν στον πάγκο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό» είπε αρχικά ο Ζοτς.
«Ας έρθουν όλοι σε αυτό. Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες. Όποιος έχει πιθανότητες να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο. Για τόσα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε την ποιότητα που έχει τώρα όπου υπάρχουν άλλες δύο ομάδες στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι καλό για το μπάσκετ. Ας μιλήσουμε για αυτό. Να έχουμε μια υγιή ατμόσφαιρα σε κάθε γήπεδο που θα πάμε. Στο τέλος της ημέρας είναι απλά μπάσκετ. Όπως λέω πρέπει να καταλάβουμε πως πρέπει να είμαστε υγιείς και ότι έχουμε μια ζωή. Ας ευχαριστηθούμε την ζωή, ας μιλήσουμε για θετικά πράγματα, ας σεβαστούμε έναν άνθρωπο, ας κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε στον κόσμο πόσο σεβασμό έχουμε» κατέληξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
Πηγή: gazzetta.gr
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη NOVA στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας και σεβασμού.
«Ακούστε, όλα μου τα χρόνια, τόσο τα 13 που πέρασα εδώ, όσο και αυτά στο Βελιγράδι όπου το Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας έχει πολλές ομοιότητες με το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός προσπαθούσα να κάνω αυτό το πράγμα… Θα το κάνω ξανά με ότι δυνάμεις έχω. Με τον Γιώργο (σ.σ. Μπαρτζώκα) έχω αυτή τη σχέση… Το είπε και εκείνος, θα το επαναλάβω και εγώ. Πρέπει οι προπονητές να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους. Να είναι απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ένα άθλημα. Ήταν πολύ καλή ομάδα πέρυσι και όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν… συνέχεια σαν ομάδα με αυτόν στον πάγκο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό» είπε αρχικά ο Ζοτς.
«Ας έρθουν όλοι σε αυτό. Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες. Όποιος έχει πιθανότητες να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο. Για τόσα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε την ποιότητα που έχει τώρα όπου υπάρχουν άλλες δύο ομάδες στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι καλό για το μπάσκετ. Ας μιλήσουμε για αυτό. Να έχουμε μια υγιή ατμόσφαιρα σε κάθε γήπεδο που θα πάμε. Στο τέλος της ημέρας είναι απλά μπάσκετ. Όπως λέω πρέπει να καταλάβουμε πως πρέπει να είμαστε υγιείς και ότι έχουμε μια ζωή. Ας ευχαριστηθούμε την ζωή, ας μιλήσουμε για θετικά πράγματα, ας σεβαστούμε έναν άνθρωπο, ας κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε στον κόσμο πόσο σεβασμό έχουμε» κατέληξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα