Συνελήφθη σε σπίτι «κρησφύγετο» στη Χαλκίδα, 37χρονος που καταζητούνταν από τη Σουηδία για διακίνηση ναρκωτικών

Εντοπίστηκε σε μονοκατοικία τον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδας – Εις βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης





Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου μετά από ειδική επιχείρηση που οργανώθηκε από την ΕΛΑΣ. Ο 37χρονος εντοπίστηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Χαλκίδαςην οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε ως «κρησφύγετο».







Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία των σουηδικών Αρχών που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, το 2024 φέρεται να είχε εμπλακεί στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων 7,8 κιλά αμφεταμίνης και 660 γραμμάρια κανναβοειδούς ουσίας, ενώ φέρεται να κατείχε και αυτόματο οπλοπολυβόλο.



Κατά τη σύλληψή του οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις αντικειμένων και ουσιών που βρέθηκαν στην κατοχή του.







πλαστή ταυτότητα με τη φωτογραφία του,

5,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

Κλείσιμο

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

250 ευρώ,

τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις,

Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού σε σπίτι «κρησφύγετο» στη Χαλκίδα προχώρησαν οι αστυνομικοί, καθώς καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τη Σουηδία για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου μετά από ειδική επιχείρηση που οργανώθηκε από την ΕΛΑΣ. Ο 37χρονος εντοπίστηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Χαλκίδαςην οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε ως «κρησφύγετο».Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ , ο 37χρονος φέρεται να ήταν μέλος εγκληματικών ομάδων στη Σουηδία, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, ενώ φέρονται να εμπλέκονταν και σε περιστατικά βίας και στον σχεδιασμό ένοπλων επιθέσεων.Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία των σουηδικών Αρχών που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, το 2024 φέρεται να είχε εμπλακεί στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων 7,8 κιλά αμφεταμίνης και 660 γραμμάρια κανναβοειδούς ουσίας, ενώ φέρεται να κατείχε και αυτόματο οπλοπολυβόλο.Κατά τη σύλληψή του οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις αντικειμένων και ουσιών που βρέθηκαν στην κατοχή του.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν:πλαστή ταυτότητα με τη φωτογραφία του,5,5 γραμμάρια κοκαΐνης,μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,250 ευρώ,τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις,

δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

τέσσερα κινητά τηλέφωνα,

πλήθος καρτών SIM.



Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο 37χρονος χρησιμοποιούσε την πλαστή ταυτότητα με ψευδή στοιχεία.



Παράλληλα, οι Αρχές αναφέρουν ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια παρέμενε στην Ελλάδα και διέμενε κυρίως σε μονοκατοικίες αραιοκατοικημένων περιοχών, με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να αποφεύγει τον εντοπισμό του.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.