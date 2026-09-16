Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τροχαίο με τρία οχήματα στον Κηφισό στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, στο «κόκκινο» η κίνηση προς Πειραιά
Τροχαίο με τρία οχήματα στον Κηφισό στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, στο «κόκκινο» η κίνηση προς Πειραιά
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, στην περιοχή του Περιστερίου
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, στην περιοχή του Περιστερίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Λόγω του περιστατικού, η κίνηση στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, στην περιοχή του Περιστερίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Λόγω του περιστατικού, η κίνηση στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
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