Star Bulk: Πρεμιέρα σήμερα στο Euronext Athens μετά την άντληση 107,8 εκατ. ευρώ

Η ναυτιλιακή του Πέτρου Παππά ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση με τον κωδικό «SBLK» – Στα €24,50 η τιμή της δημόσιας προσφοράς, ζήτηση €656,3 εκατ. και καθαρά κεφάλαια €100,4 εκατ. για την επέκταση του στόλου