The Football Show: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League, η μεταγραφή Μουαντιλμάντζι και ο απολογισμός του Λιόλιου για την ΕΟΚ

Οι ευρωπαϊκές προετοιμασίες του ΟΦΗ και τα σ ημαντικά ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο

Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό την Τέταρτη στη League Phase του Εuropa Legue. Δείτε όλα τα τελευταία νέα από το «στρατόπεδο» της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Οι σκέψεις του Βάσκου τεχνικού για το ματς κόντρα στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραΐσκάκης» και οι δηλώσεις των «ερυθρόλευκων». Τι γίνεται με τα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας!



Πανικός στην Κρήτη για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΟΦΗ στην ίδια διοργάνωση, την Πέμπτη εναντίον της Χόφενχαΐμ. Πώς προετοιμάζει την ομάδα του ο Χρήστος Κόντης. Απευθείας σύνδεση με το Ηράκλειο.



Σημαντικά ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Όλες οι λεπτομέρειες για τους αγώνες Παναθηναϊκου, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Οι ρεπόρτερς της εκπομπής βάζουν τα πάντα στο… μικροσκόπιο.



Ο απολογισμός του Βαγγέλη Λιόλιου για τα πέντε χρόνια παρουσίας του στην προεδρία της ΕΟΚ. Απευθείας σύνδεση για ανάλυση των όσων πει.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.



Στο «The Football Show» By Stoiximan της Τετάρτης 16 Σεπτεμβριου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.