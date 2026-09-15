Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Το μήνυμα του Καρέτσα: Τι έδειξαν οι εξετάσεις και πότε μπορεί να επιστρέψει
Το μήνυμα του Καρέτσα: Τι έδειξαν οι εξετάσεις και πότε μπορεί να επιστρέψει
Καλύτερα είναι πλέον ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος καθησύχασε άπαντες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του μετά το επεισόδιο αφυδάτωσης που υπέστη στο πρόσφατο παιχνίδι της Ντόρτμουντ
Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να μεταφερθεί εκτός γηπέδου στο προηγούμενο παιχνίδι της Ντόρτμουντ, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα λόγω αφυδάτωσης.
Οι απαραίτητες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν και δεν προέκυψε κάτι ανησυχητικό, με τον ίδιο να βρίσκεται πλέον σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Οι απαραίτητες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν και δεν προέκυψε κάτι ανησυχητικό, με τον ίδιο να βρίσκεται πλέον σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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