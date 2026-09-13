Μόνος πρώτος και αήττητος ο ΠΑΟ (3-0 τον Παναιτωλικό), ο κυνικός ΠΑΟΚ 2-0 τον Άρη και είναι 2ος, νέα γκέλα η ΑΕΚ, 1-1 στην Τρίπολη - Δείτε τα γκολ
Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια στον Παναιτωλικό και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής - Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη, που πλήρωσε τα λάθη του - Νέα εκτός έδρας απώλεια για την ΑΕΚ, 1-1 στην Τρίπολη - Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα στη μεγάλη κατηγορία μετά από 26 χρόνια
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη προέλαση του επικρατώντας σχετικά άνετα του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ με τους Αγρινιώτες να μην μπορούν να βάλουν δύσκολα στο τριφύλλι που καθάρισε το ματς από το πρώτο ημίχρονο...
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βάφτηκε ασπρόμαυρο με τον Άρη να γνωρίζει δεύτερη σερί ήττα χωρίς να σκοράρει, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν χειρότερος από τον αντίπαλο του...
Η ΑΕΚ σ' ένα ακόμη ματς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έπεισε και άφησε άλλους δύο πολύτιμους βαθμούς στην Τρίπολη με αποτέλεσμα να είναι πλέον στο -4 από την κορυφή.
Τεράστια ανατροπή και πολύτιμο τρίποντο για την Καλαμάτα που νίκησε 3-1 τον Βόλο στο Περιστέρι, ενώ λευκή ισοπαλία είχαμε στην αναμέτρηση Κηφισιά - Λεβαδειακός.
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0
Μόνος. πρώτος, απόλυτος και πειστικός... Ο Παναθηναϊκός έκανε το 4χ4 (με τρία εντός έδρας ματς) και εκμεταλλευόμενος τις γκέλες των άλλων αλλά και την δική του νίκη επί του ΠΑΟΚ είναι στο +3 από στους ασπρόμαυρους, στο +4 από την ΑΕΚ και στο +5 από τον Ολυμπιακό!
Στον αγώνα, που πριν την έναρξη του ήταν ντέρμπι κορυφής και αήττητων, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είχε «καθαρίσει» το ματς από το 39' όταν προηγήθηκε με 2-0.
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ήταν και πάλι αυτός που ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα ανοίγοντας το σκορ στο 13' με κεφαλιά (!) από ασίστ του Αντίνο, με τον Αργεντινό πάντως να αποχωρεί στο 20' λόγω ενοχλήσεων. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, οι πράσινοι ήταν συνεχώς στην επίθεση με τον Ουναΐ στο 39' μετά το κλέψιμο του Λούζα και την κάθετη του Καλάμπρια να εκτελεί τον Κουτσερένκο με τρομερό σουτ για το 2-0.
Πριν κλείσει το ημίχρονο το τριφύλλι έχασε άλλες δύο τεράστιες ευκαιρίες με Λούζα, Ντέσερς και στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε. Ο ΠΑΟ πίεζε, έκλεβε μπάλες και δημιουργούσε συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις με τον Παναιτωλικό να απειλεί για πρώτη και μοναδική φορά στο 68'. Ο Ντζενεπό πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, ωστόσο το πλασέ του δεν ανησύχησε τον Πένια που μπλόκαρε τη μπάλα...
Κι ενώ οι γηπεδούχοι συνέχισαν να χάνουν ευκαιρίες το κερασάκι στην πράσινη τούρτα έβαλε ο Ντάβιντε Καλάμπρια στο 90'+2' εκτελώντας εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.
ΠΑΟΚ – Άρης 2-0
Η αλήθεια είναι πάντως ότι το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα με τους ασπρόμαυρους, που επίσης προέρχονταν από την ήττα στο ΟΑΚΑ κόντρα στον ΠΑΟ να μπαίνουν στο ματς αρκετά αγχωμένοι και χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι το 6' δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή τους με τον Άρη να κερδίζει συνεχόμενα κόρνερ και να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 14' (ο Παβλένκα έδιωξε την κεφαλιά του Καντεβέρε).
Από εκείνο το σημείο και μετά ο Δικέφαλος ισορρόπησε, αλλά δεν απειλούσε και δε δεχόταν φάσεις για να φτάσουμε στο 29' όπου ο Εντιαγέ σούταρε η μπάλα βρήκε το απλωμένο χέρι του Φαμπιάνο και μέσω VAR ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Σενεγαλέζος. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Παβλένκα έβγαλε δύσκολα το σουτ του Γένσεν και στο 42' ήρθε το δεύτερο σοκ για τον Άρη.
Ο Ντέλε Μπασίρου κράτησε τη μπάλα, προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ που έκλεψαν και έφυγαν στην κόντρα με τον Βέλιο να γλιτώνει το αυτογκόλ του Φαμπιάνο αλλά ο Ζίβκοβιτς που ακολουθούσε από κοντά πέτυχε το 2-0.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα το Β' ημίχρονο είχαν δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς στο 50'. όμως από το 65' και μετά γύρισαν πίσω, έδωσαν τη μπάλα στον Άρη και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πιέζουν δημιουργώντας συνεχώς τελικές. Ωστόσο οι παίκτες του Γρηγορίου ήταν απελπιστικά άστοχοι και έτσι το τελικό 2-0 παρέμεινε ως το τέλος.
Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 1-1
Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη φετινή Stoiximan Super League και δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών καθώς μετά το 1-1 με την Κηφισιά, αναδείχθηκε ισόπαλη με το ίδιο σκορ και στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα.
Η Ένωση σε τέσσερα ματς μακριά από την Allwyn Arena έχει τρεις ισοπαλίες (το 0-0 στη Σόφια με τη Λέφσκι) και μοναδική νίκη αυτήν στη Χρυσούπολη επί του Νέστου για το Superbet Κύπελλο.
Ο αγώνας είχε από την αρχή ρυθμό με τις δύο ομάδες να έχουν ζητήματα στην άμυνα και τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα στο 21' όταν στην αντεπίθεση από το γύρισμα του Ρότα ο Λάσκαρης στην προσπάθεια του να διώξει την έστειλε στα δίχτυα.
Δέκα λεπτά αργότερα όμως ο Μουκουντί έκανε ανεπανάληπτη... ζεϊμπεκιά, έχασε τη μπάλα και ο Μπαρτόλο ισοφάρισε σε 1-1 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου. Στο β' ημίχρονο η ΑΕΚ πίεσε περισσότερο, δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις ωστόσο την μεγάλη ευκαιρία την έχασε πρώτος ο Αστέρας με τον Μπρινιόλι να διώχνει το σουτ του Μπαρτόλο. Στα τελευταία λεπτά η Ένωση ήταν συνεχώς στην επίθεση ωστόσο ο Γιόβιτς στο 87' και στο 90' έχασε δύο τρομερές ευκαιρίες με το σκορ να μην αλλάζει ως το τελευταίο σφύριγμα του Παπαπέτρου.
Καλαμάτα – Βόλος 3-1
Πέρασαν 26 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που η Καλαμάτα είχε πανηγυρίσει μία νίκη στη μεγάλη κατηγορία (2-1 τον Πανιώνιο τον Απρίλιο του 2001) και το έκανε σήμερα στο ουδέτερο Περιστέρι και με ανατροπή!
Ο Βόλος προηγήθηκε στο 26' με το εξαιρετικό γκολ του Γκονζάλεζ, ο οποίος στο 13' είχε δοκάρι και γενικά ήλεγχε το ματς μέχρι το 35' όταν η Μαύρη Θύελλα άρχισε να απειλεί, ωστόσο το σκορ δεν άλλαξε στα πρώτα 45'.
Οι τυπικά γηπεδούχοι από το 50' και μετά πήραν τα ηνία του αγώνα και έφτασαν στο 1-1 με τον Χάμζα στο 59' με το ματς να γίνεται ροντέο και τον Βόλο να έχει δεύτερο δοκάρι στο 75' με τον Ρεγκίς... Το φινάλε όμως άνηκε στην Καλαμάτα που στο 84' πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Μπολιβάρ να φεύγει κάτω από τη σέντρα και το πλασέ του μετά από κόντρα να καταλήγει στο δοκάρι και στα δίχτυα. Ο Βόλος βγήκε όλος μπροστά για την ισοφάριση και στο 90'+3' ο Χάμζα βγήκε στην κόντρα και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0
Από ένα ημίχρονο είχαν οι δύο ομάδες στη Λεωφόρο, όπου έχασαν μεγάλες ευκαιρίες, αλλά φαινόταν ότι άλλες δύο ώρες να έπαιζαν γκολ πολύ δύσκολα θα πετύχαιναν...
Ο Λεβαδειακός μετρούσε τρεις ήττες, δεν είχε πετύχει γκολ και παρόλο που δεν το βρήκε ούτε σήμερα, μπήκε στο γήπεδο καλύτερα έχοντας επικίνδυνες αντεπιθέσεις, αλλά κακές τελικές πάσες και μια τεράστια φάση με τον Κωστή στο 45' όταν ο Κύπριος πλάσαρε πάνω στο απλωμένο πόδι του Σόουζα.
Η Κηφισιά ήταν καλύτερη στο Β' ημίχρονο με τον Αμπάντα να απειλεί με το γκολ της χρονιάς στο 59' (σέντρα σουτ που έδιωξε ο Ελιάσι) και στο 72' ο Μπένι έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στο δοκάρι.
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1
Στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ο Ολυμπιακός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ με σκορ 1-0.
Οι ερυθρόλευκοι πάτησαν καλύτερα χορτάρι στο πρώτο μέρος και η αλλαγή τακτικής έγινε από την αρχή αντιληπτή, καθώς οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να διασπάσουν την άμυνα των Κρητικών.
Παρόλα αυτά τη μεγάλη ευκαιρία την είχε ο ΟΦΗ με το δοκάρι του Φούντα στην εκπνοή του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη οι Πειραιώτες δεν είχαν την ίδια φρεσκάδα ούτε συχνότητα στις επισκέψεις τους στην περιοχή του Χριστογεώργου.
Η ομάδα της Κρήτης το εκμεταλλεύτηκε και σκόραρε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κόντρο.
Η ομάδα του Αλγουαθίλ δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά τον γκολκίπερ του ΟΦΗ και γνώρισε την ήττα.
Οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο ματς του Βάσκου στον πάγκο τους ήταν ακίνδυνοι και με πολλά αμυντικά προβλήματα, ενώ ο κόσμος τους αποδοκίμασε για την εικόνα τους.
Ηρακλής - Ατρόμητος 1-1
Ούτε τώρα κατάφερε ο Ατρόμητος να πάρει την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League αφού έμεινε στο 1-1 με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και έχασαν δύο μικροευκαιρίες με τον νεοαποκτηθέντα Περέα, αλλά ευτύχισε να ανοίξει το σκορ με τον Τσιλούλη στο 21' μετά από ασίστ του Τσιλούλη.
Στην επανάληψη ο Ηρακλής μπήκε και πήρε με τη μία την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως ο Ατρόμητος έχασε την πρώτη μεγάλη φάση με το δοκάρι του Τσούμπερ στο 56'. Στην επόμενη φάση είχε δοκάρι και ο Ηρακλής με σουτ του Λόπεθ από το σημείο του πέναλτι.
Ο γηραιός τελικά έφτασε στην ισοφάριση με γκολ του Μαρκές στο 74' μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ρος.
Η ομάδα του Ματσάρι ήταν εμφανώς ανώτερη μέχρι το τέλος του αγώνα, πίεσε ασφυκτικά για το γκολ της νίκης και τελικά το βρήκε ξανά με τον Μαρκές στο 90+4'.
Όλοι έγιναν ένα κουβάρι στον Ηρακλή, αλλά ο διαιτητής Κατόπης πήγε να δει τη φάση στο VAR για φάουλ του Κούστα στον Σταυρόπουλο στην αρχή της φάσης.
Το γκολ ακυρώθηκε και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1
Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα – Βόλος 3-1
Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 1-1
Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0
ΠΑΟΚ – Άρης 2-0
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
1.Παναθηναϊκός 12
2.ΠΑΟΚ 9
3.ΟΦΗ 9
4.Παναιτωλικός 9
5.ΑΕΚ 8
6.Ολυμπιακός 7
7.Άρης 6
8.Ηρακλής 5
9.Καλαμάτα 4
10. Ατρόμητος 2
11.Βόλος 2
12. Κηφισιά 2
13.Asteras AKTOR 1
14.Λεβαδειακός 1
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά
19:30 Άρης - Ηρακλής
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
18:00 Βόλος - ΑΕΚ
19:00 ΟΦΗ - Asteras AKTOR
19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός
21:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
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