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Ναυάγιο στη Γαύδο: Άκαρπες οι έρευνες για τους 25 αγνοούμενους μετανάστες, διασώθηκαν 51 άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος Ναυάγιο Μετανάστες

Ναυάγιο στη Γαύδο: Άκαρπες οι έρευνες για τους 25 αγνοούμενους μετανάστες, διασώθηκαν 51 άτομα

Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό τους

Ναυάγιο στη Γαύδο: Άκαρπες οι έρευνες για τους 25 αγνοούμενους μετανάστες, διασώθηκαν 51 άτομα
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Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου, χθες το βράδυ με 51 αλλοδαπούς, οι οποίοι διεσώθησαν.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι 51 ναυαγοί οι οποίοι περίσυνελέγησαν από δύο παραπλέοντα φορτηγά πλοία που βρισκόντουσαν κοντά στο ναυάγιο μεταφέρθηκαν σώοι και καλά στην υγεία τους, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, στην Ιεράπετρα και στην Αγία Γαλήνη.

Συγκεκριμένα 23 άτομα, μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και 28 στην Αγία Γαλήνη.

Μετά τις πρώτες βοήθειες και τρόφιμα που τους παραδόθηκαν από τις λιμενικές Αρχές και μετά την πρώτη καταγραφή τους, όλοι σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, οδηγούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων όπου θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και καταγραφή πριν την μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Α

Παράλληλα από το περιστατικό ένας αλλοδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες έρευνες που διεξάγονται με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού επιχειρησιακών μέσων, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος από τους περίπου 25 φερόμενους ως αγνοουμένους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
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