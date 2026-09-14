ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Με στίχους από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο επικήδειος στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Μητροπολίτη Νίκαιας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης επικήδειος

Με στίχους από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο επικήδειος στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Μητροπολίτη Νίκαιας, δείτε βίντεο

O κ. Αλέξιος αναφέρθηκε στην αγάπη του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια και την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη

Με στίχους από το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο επικήδειος στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Μητροπολίτη Νίκαιας, δείτε βίντεο
Λίνα Κεκέση
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με τα λόγια του τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στον επικήδειό του ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους» είπε ο κ. Αλέξιος παραθέτοντας τους στίχους από το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.



Ο επικήδειος του Μητροπολίτη Νίκαιας για τον Γιώργο Μαζωνάκη


«Ἐὰν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκωμεν· ἐὰν τε οὖν ζῶμεν ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν»
(Ρωμ. 14, 8).

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Κλείσιμο
Γνωρίζω πώς είναι βαρύ το πένθος της οικογενείας του αδελφού Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλων ημών, που τον αγαπήσαμε και χαρήκαμε με τα τραγούδια του. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους.

Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην Εξόδιο Ιερά Ακολουθία, συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του και στη σκέψη έρχεται μια ρήση ενός αρχαίου ιστορικού πως «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων» (Τάκιτος, 55-120). Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.

Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του, ανακαλώ στη σκέψη ένα συλλογισμό που τον αφορά: «Ο θάνατος είναι μια πρόκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλο, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλο» (Leo Buscaglia, 1924-1998).

Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε:

Μεγαλώνω και ξεχνώ
μόνο τους κακούς ανθρώπους.
Όσους μιλούσαν με βρισιές,
γιατί ποτέ δε μάθαν τρόπους.
Μα ποτέ μου δε ξεχνώ
τη παλιά τη γειτονιά μου,
γιατί στο παγκάκι της πλατείας
έχω χαράξει τα όνειρά μου.
Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
Θέλω την παλιά μου γειτονιά.

Και γύρισε και είναι ανάμεσά μας τόσο νέος και τόσο δημιουργικός. Αναβιώνει τώρα εδώ το έπος ετου Διγενή Ακρίτα

Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια
κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει
κι όθε χτυπάει ο Χάροντας το αίμα τράφο κάνει

Αδελφοί μου αγαπητοί
Πιστεύουμε και κηρύσσουμε ότι προσδοκούμε Ανάσταση και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Με αυτή την πίστη αποχαιρετούμε τον αγαπητό μας Γιώργο που ευχόμαστε να είναι ήδη στην αγκαλιά του Θεού. Να βρει ανάπαυση η ψυχή του, να παρηγορηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι του, και δηλώνουμε με ανθρώπινο πόνο αλλά και με τη σταθερή ελπίδα ότι «ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο. Ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτε και εγένετο. Είη το όνομα του Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας»
Λίνα Κεκέση
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης