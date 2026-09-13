«Βλέπει» Ταμπόρδα για την Εθνική Ιταλίας ο Μαντσίνι
SPORTS

«Βλέπει» Ταμπόρδα για την Εθνική Ιταλίας ο Μαντσίνι

Οι εμφανίσεις του Βιθέντε Ταμπόρδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού φαίνεται πως έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον και στην Ιταλία, με τον Αργεντινό μέσο να βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που εξετάζονται για τη «Σκουάντρα Ατζούρα»

«Βλέπει» Ταμπόρδα για την Εθνική Ιταλίας ο Μαντσίνι
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tuttomercatoweb, ο 25χρονος άσος έχει μπει στις επιλογές του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος παρακολουθεί περιπτώσεις παικτών που αγωνίζονται εκτός Ιταλίας και έχουν τη δυνατότητα να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Ο Ταμπόρδα πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις λόγω της ιταλικής καταγωγής του και έτσι το όνομά του έχει προστεθεί στη σχετική λίστα των ανθρώπων της ομοσπονδίας.

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