Τα ψηφιακά πειστήρια καίνε την γιατρό: Πήρε φωτογραφία τον Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του επάνω στο μηχάνημα και την έσβησε πριν πάει στην Ασφάλεια