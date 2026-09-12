Τα ψηφιακά πειστήρια καίνε την γιατρό: Πήρε φωτογραφία τον Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του επάνω στο μηχάνημα και την έσβησε πριν πάει στην Ασφάλεια
Τα ψηφιακά πειστήρια καίνε την γιατρό: Πήρε φωτογραφία τον Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του επάνω στο μηχάνημα και την έσβησε πριν πάει στην Ασφάλεια
Νέα συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτει το protothema.gr για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και το τι μεσολάβησε από την στιγμή που ξεκίνησε την διαδικασία πλασμαφαίρεσης
Νέα συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτει το protothema.gr για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και το τι μεσολάβησε από τη στιγμή που ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
Όπως όλα δείχνουν το ζεύγος των ιατρών, η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησαν να συσκοτίσουν τα γεγονότα και να αποσείσουν τις όποιες ευθύνες για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Έτσι αποδεικνύεται ότι και πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει και φωτογραφία τον έβγαλαν ενόσω είχε χάσει τις αισθήσεις του αλλά και επιχείρησαν να σβήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία.
Η Ιωάννα Γάκα με πτυχίο από την Χαβάη όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη έβγαλε φωτογραφία τον τραγουδιστή ενόσω είχε υποστεί ανακοπή. Τη στέλνει στον σύζυγό της που έπινε καφέ σε μαγαζί στο Κολωνάκι και πριν πάει στην ασφάλεια σβήνει τη φωτογραφία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν από το κινητό της.
Τη μοιραία ημέρα 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο Stem Cell στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι στις 13:55 σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ταξιτζής που τον μετέφερε.
Όπως ήδη πιστοποιήθηκε από τη φωτογραφία ντοκουμέντο ο τραγουδιστής έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 42 λεπτά
Στις 14:14:10 ξεκινάει να λειτουργεί το μηχάνημα και σταματά 14:57.00.
Στις 14:45:22 η Γάκα τραβάει φωτογραφία τον Μαζωνάκη που βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του. Έχει κλειστά μάτια, φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι και έχει περασμένο στο δεξί χέρι φλεβοκαθετήρα και όπως φαίνεται και στο αριστερό. Είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με μια κουβέρτα. Έχει γυρισμένο το κεφάλι του δεξιά και έχει κλειστά μάτια.
Στις 14:57:00 κλείνει το μηχάνημα.
Η Ιωάννα Γάκα στέλνει τη φωτογραφία και μήνυμα στον σύζυγό της ο οποίος ήταν εκείνη την ώρα σε καφέ στο Κολωνάκι. Φεύγει εσπευσμένα και επιστρέφει στο ιατρείο.
Όπως όλα δείχνουν το ζεύγος των ιατρών, η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησαν να συσκοτίσουν τα γεγονότα και να αποσείσουν τις όποιες ευθύνες για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Έτσι αποδεικνύεται ότι και πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει και φωτογραφία τον έβγαλαν ενόσω είχε χάσει τις αισθήσεις του αλλά και επιχείρησαν να σβήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία.
Η Ιωάννα Γάκα με πτυχίο από την Χαβάη όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη έβγαλε φωτογραφία τον τραγουδιστή ενόσω είχε υποστεί ανακοπή. Τη στέλνει στον σύζυγό της που έπινε καφέ σε μαγαζί στο Κολωνάκι και πριν πάει στην ασφάλεια σβήνει τη φωτογραφία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν από το κινητό της.
@protothema.gr ❗️Νέα συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτει το protothema.gr για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και το τι μεσολάβησε από τη στιγμή που ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. ◾️ Όπως όλα δείχνουν το ζεύγος των ιατρών, η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησαν να συσκοτίσουν τα γεγονότα και να αποσείσουν τις όποιες ευθύνες για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Τη μοιραία ημέρα 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο Stem Cell στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι στις 13:55 σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ταξιτζής που τον μετέφερε.
Η αλληλουχία των γεγονότων
Όπως ήδη πιστοποιήθηκε από τη φωτογραφία ντοκουμέντο ο τραγουδιστής έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 42 λεπτά
Στις 14:14:10 ξεκινάει να λειτουργεί το μηχάνημα και σταματά 14:57.00.
Στις 14:45:22 η Γάκα τραβάει φωτογραφία τον Μαζωνάκη που βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του. Έχει κλειστά μάτια, φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι και έχει περασμένο στο δεξί χέρι φλεβοκαθετήρα και όπως φαίνεται και στο αριστερό. Είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με μια κουβέρτα. Έχει γυρισμένο το κεφάλι του δεξιά και έχει κλειστά μάτια.
Στις 14:57:00 κλείνει το μηχάνημα.
Η Ιωάννα Γάκα στέλνει τη φωτογραφία και μήνυμα στον σύζυγό της ο οποίος ήταν εκείνη την ώρα σε καφέ στο Κολωνάκι. Φεύγει εσπευσμένα και επιστρέφει στο ιατρείο.
Όπως δηλώνει αργότερα ο γιατρός στους διασώστες κάνει ένεση αδρεναλίνης και ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη.
16:21: Γίνεται η κλήση στο ΕΚΑΒ.
16:24 καταφθάνει ο πρώτος διασώστης του ΕΚΑΒ. Εν συνεχεία καταφθάνει το ασθενοφόρο που τον διακομίζει στις 16:45 στο Ελπίς.
17:40:00 Διαπιστώνεται ο θάνατος του τραγουδιστή στο Ελπίς
19:09:13 Η Γάκα σβήνει την φωτογραφία του Μαζωνάκη από το κινητό της, πριν οδηγηθεί στην Ασφάλεια.
Στις 19:45 Φτάνει το ζεύγος στο ΑΤ Κυψέλης.
Παράλληλα, το protothema αποκαλύπτει ένα στοιχείο-ντοκουμέντο από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το ντοκουμέντο επιβεβαιώνει ότι ο τραγουδιστής - αντίθετα με όσα ισχυρίζονται οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα - είχε ξεκινήσει τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 2 και τέταρτο περίπου επί 42 ολόκληρα λεπτά.
Φωτογραφία - ντοκουμέντο από τη λειτουργία του μηχανήματος τη μοιραία ημέρα
Στη φωτογραφία που προέρχεται από το ανακτηθέν από τις Αρχές λογισμικό του μηχανήματος «INUS PHERESIS», φαίνεται ότι την 9η Σεπτεμβρίου, μοιραία ημέρα για τον τραγουδιστή, το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά.
Για παραπλάνηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα και τον δικηγόρο τους έκανε λόγο η Πολυτίμη Λεονάρδου, επικεφαλής του κλιμακίου του ΙΣΑ κατά την αυτοψία που έγινε στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μοιραία ημέρα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.
«Μας παραπλάνησαν, δεν είδαμε ποτέ μηχανήματα πλασμαφαίρεσης»
Συγκεκριμένα, η κα Λεονάρδου που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη και είναι ένα από τα άτομα που συνέταξε το σχετικό πόρισμα, είπε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε συστήσει στους συγκεκριμένους ιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά μηχάνημα φυγοκέντρισης που είχε δηλωθεί ότι χειρίζεται ο παθολόγος γιατρός του ιατρείου.
«Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει», είπε χαρακτηριστικά το μέλος του ΙΣΑ και πρόσθεσε: «Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα γνώριζε, παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και τον νομικό τους σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα δηλώνοντας ότι έχει προστεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα, χωρίς να διευκρινιστεί από ποιο μηχάνημα είναι. Σε δεύτερο έλεγχο που έγινε το 2025 δεν βρέθηκε ούτε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε και το προσάρτημα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα