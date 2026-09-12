Stoiximan Super League: Ο ΟΦΗ σόκαρε τον Ολυμπιακό και πάτησε κορυφή, χωρίς νικητή η αναμέτρηση Ηρακλής-Ατρόμητος, δείτε τα γκολ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Καλαμάτα – Βόλος

19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

21:00 ΠΑΟΚ – Άρης

21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο ματς του Βάσκου στον πάγκο τους ήταν ακίνδυνοι και με πολλά αμυντικά προβλήματα, ενώ ο κόσμος τους αποδοκίμασε για την εικόνα τους.Ούτε τώρα κατάφερε ο Ατρόμητος να πάρει την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League αφού έμεινε στο 1-1 με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό.Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και έχασαν δύο μικροευκαιρίες με τον νεοαποκτηθέντα Περέα να είναι πρωταγωνιστής, αλλά οι προσπάθειές του να σταματούν στην αγκαλιά του Αθανασιάδη.Τελικά ευτύχισε να ανοίξει το σκορ με τον Τσιλούλη στο 21' μετά από ασίστ του Τσιλούλη.Ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο του ματς μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους χωρίς όμως να απειλήσει για δεύτερο τέρμα.Στην επανάληψη ο Ηρακλής μπήκε και πήρε με τη μία την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως ο Ατρόμητος έχασε την πρώτη μεγάλη φάση με το δοκάρι του Τσούμπερ στο 56'.Στην επόμενη φάση είχε δοκάρι και ο Ηρακλής με σουτ του Λόπεθ από το σημείο του πέναλτι.Ο γηραιός τελικά έφτασε στην ισοφάριση με γκολ του Μαρκές στο 74' μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ρος.Η ομάδα του Ματσάρι ήταν εμφανώς ανώτερη μέχρι το τέλος του αγώνα, πίεσε ασφυκτικά για το γκολ της νίκης και τελικά το βρήκε ξανά με τον Μαρκές στο 90+4'.Όλοι έγιναν ένα κουβάρι στον Ηρακλή, αλλά ο διαιτητής Κατόπης πήγε να δει τη φάση στο VAR για φάουλ του Κούστα στον Σταυρόπουλο στην αρχή της φάσης.Το γκολ ακυρώθηκε και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος.Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)1.Παναθηναϊκός 92.Παναιτωλικός 93.ΟΦΗ 9 -4αγ.4.ΑΕΚ 75.Ολυμπιακός 7 -4αγ.6.ΠΑΟΚ 67.Άρης 68.Ηρακλής 5 -4αγ.9.Βόλος 210. Ατρόμητος 2 -4αγ.11.Καλαμάτα 112. Κηφισιά 113.Asteras AKTOR 014.Λεβαδειακός 0Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά19:30 Άρης - ΗρακλήςΚυριακή 20 Σεπτεμβρίου17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός18:00 Βόλος - ΑΕΚ19:00 ΟΦΗ - Asteras AKTOR19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός21:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ