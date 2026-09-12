Stoiximan Super League: Ο ΟΦΗ σόκαρε τον Ολυμπιακό και πάτησε κορυφή, χωρίς νικητή η αναμέτρηση Ηρακλής-Ατρόμητος, δείτε τα γκολ
Stoiximan Super League: Ο ΟΦΗ σόκαρε τον Ολυμπιακό και πάτησε κορυφή, χωρίς νικητή η αναμέτρηση Ηρακλής-Ατρόμητος, δείτε τα γκολ
Αρνητικό ντεμπούτο για τον Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού, ηττήθηκε 1-0 από τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη και έμεινε στους 7 βαθμούς - Ατρόμητος και Ηρακλής έμειναν στο 1-1 στο Βόλο σε ματς θρίλερ με ένταση και διαιτητικά παράπονα εκατέρωθεν
Ο Ολυμπιακός έκανε τη χειρότερη δυνατή εκκίνηση με τον νέο του προπονητή, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, στη Stoiximan Super League 1, αφού ηττήθηκε με 1-0 από τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη με γκολ του Κόντρο στο 66'.
Οι ερυθρόλευκοι έμειναν στους 7 βαθμούς και περιμένει αύριο τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για να δει πόσο πίσω θα έχει μείνει στη μάχη της κορυφής.
Ο ΟΦΗ έφτασε τους 9 πόντους, φτάνοντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, έχοντας ένα ματς περισσότερο.
Στο άλλο ματς του Σαββάτου είχαμε θρίλερ, αφού Ηρακλής και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 με τον γηραιό να έχει ακυρωθέν γκολ στις καθυστερήσεις και τους Περιστεριώτες με τη σειρά τους να έχουν δοκάρι στην επόμενη φάση.
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1
Στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ο Ολυμπιακός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ με σκορ 1-0.
Οι ερυθρόλευκοι πάτησαν καλύτερα χορτάρι στο πρώτο μέρος και η αλλαγή τακτικής έγινε από την αρχή αντιληπτή, καθώς οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να διασπάσουν την άμυνα των Κρητικών.
Παρόλα αυτά την μεγάλη ευκαιρία την είχε ο ΟΦΗ με το δοκάρι του Φούντα στην εκπνοή του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη οι Πειραιώτες δεν είχαν την ίδια φρεσκάδα ούτε συχνότητα στις επισκέψεις τους στην περιοχή του Χριστογεώργου.
Η ομάδα της Κρήτης το εκμεταλλεύτηκε και σκόραρε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κόντρο.
Η ομάδα του Αλγουαθίλ δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά τον γκολκίπερ του ΟΦΗ και γνώρισε την ήττα.
Οι ερυθρόλευκοι έμειναν στους 7 βαθμούς και περιμένει αύριο τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για να δει πόσο πίσω θα έχει μείνει στη μάχη της κορυφής.
Ο ΟΦΗ έφτασε τους 9 πόντους, φτάνοντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, έχοντας ένα ματς περισσότερο.
Στο άλλο ματς του Σαββάτου είχαμε θρίλερ, αφού Ηρακλής και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 με τον γηραιό να έχει ακυρωθέν γκολ στις καθυστερήσεις και τους Περιστεριώτες με τη σειρά τους να έχουν δοκάρι στην επόμενη φάση.
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1
Στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ο Ολυμπιακός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ με σκορ 1-0.
Οι ερυθρόλευκοι πάτησαν καλύτερα χορτάρι στο πρώτο μέρος και η αλλαγή τακτικής έγινε από την αρχή αντιληπτή, καθώς οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να διασπάσουν την άμυνα των Κρητικών.
Παρόλα αυτά την μεγάλη ευκαιρία την είχε ο ΟΦΗ με το δοκάρι του Φούντα στην εκπνοή του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη οι Πειραιώτες δεν είχαν την ίδια φρεσκάδα ούτε συχνότητα στις επισκέψεις τους στην περιοχή του Χριστογεώργου.
Η ομάδα της Κρήτης το εκμεταλλεύτηκε και σκόραρε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κόντρο.
Η ομάδα του Αλγουαθίλ δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά τον γκολκίπερ του ΟΦΗ και γνώρισε την ήττα.
Οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο ματς του Βάσκου στον πάγκο τους ήταν ακίνδυνοι και με πολλά αμυντικά προβλήματα, ενώ ο κόσμος τους αποδοκίμασε για την εικόνα τους.
Ηρακλής - Ατρόμητος 1-1
Ούτε τώρα κατάφερε ο Ατρόμητος να πάρει την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League αφού έμεινε στο 1-1 με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και έχασαν δύο μικροευκαιρίες με τον νεοαποκτηθέντα Περέα να είναι πρωταγωνιστής, αλλά οι προσπάθειές του να σταματούν στην αγκαλιά του Αθανασιάδη.
Τελικά ευτύχισε να ανοίξει το σκορ με τον Τσιλούλη στο 21' μετά από ασίστ του Τσιλούλη.
Ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο του ματς μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους χωρίς όμως να απειλήσει για δεύτερο τέρμα.
Στην επανάληψη ο Ηρακλής μπήκε και πήρε με τη μία την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως ο Ατρόμητος έχασε την πρώτη μεγάλη φάση με το δοκάρι του Τσούμπερ στο 56'.
Στην επόμενη φάση είχε δοκάρι και ο Ηρακλής με σουτ του Λόπεθ από το σημείο του πέναλτι.
Ο γηραιός τελικά έφτασε στην ισοφάριση με γκολ του Μαρκές στο 74' μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ρος.
Η ομάδα του Ματσάρι ήταν εμφανώς ανώτερη μέχρι το τέλος του αγώνα, πίεσε ασφυκτικά για το γκολ της νίκης και τελικά το βρήκε ξανά με τον Μαρκές στο 90+4'.
Όλοι έγιναν ένα κουβάρι στον Ηρακλή, αλλά ο διαιτητής Κατόπης πήγε να δει τη φάση στο VAR για φάουλ του Κούστα στον Σταυρόπουλο στην αρχή της φάσης.
Το γκολ ακυρώθηκε και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1
Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
18:00 Καλαμάτα – Βόλος
19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
1.Παναθηναϊκός 9
2.Παναιτωλικός 9
3.ΟΦΗ 9 -4αγ.
4.ΑΕΚ 7
5.Ολυμπιακός 7 -4αγ.
6.ΠΑΟΚ 6
7.Άρης 6
8.Ηρακλής 5 -4αγ.
9.Βόλος 2
10. Ατρόμητος 2 -4αγ.
11.Καλαμάτα 1
12. Κηφισιά 1
13.Asteras AKTOR 0
14.Λεβαδειακός 0
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά
19:30 Άρης - Ηρακλής
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
18:00 Βόλος - ΑΕΚ
19:00 ΟΦΗ - Asteras AKTOR
19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός
21:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Ηρακλής - Ατρόμητος 1-1
Ούτε τώρα κατάφερε ο Ατρόμητος να πάρει την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League αφού έμεινε στο 1-1 με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και έχασαν δύο μικροευκαιρίες με τον νεοαποκτηθέντα Περέα να είναι πρωταγωνιστής, αλλά οι προσπάθειές του να σταματούν στην αγκαλιά του Αθανασιάδη.
Τελικά ευτύχισε να ανοίξει το σκορ με τον Τσιλούλη στο 21' μετά από ασίστ του Τσιλούλη.
Ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο του ματς μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους χωρίς όμως να απειλήσει για δεύτερο τέρμα.
Στην επανάληψη ο Ηρακλής μπήκε και πήρε με τη μία την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως ο Ατρόμητος έχασε την πρώτη μεγάλη φάση με το δοκάρι του Τσούμπερ στο 56'.
Στην επόμενη φάση είχε δοκάρι και ο Ηρακλής με σουτ του Λόπεθ από το σημείο του πέναλτι.
Ο γηραιός τελικά έφτασε στην ισοφάριση με γκολ του Μαρκές στο 74' μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ρος.
Η ομάδα του Ματσάρι ήταν εμφανώς ανώτερη μέχρι το τέλος του αγώνα, πίεσε ασφυκτικά για το γκολ της νίκης και τελικά το βρήκε ξανά με τον Μαρκές στο 90+4'.
Όλοι έγιναν ένα κουβάρι στον Ηρακλή, αλλά ο διαιτητής Κατόπης πήγε να δει τη φάση στο VAR για φάουλ του Κούστα στον Σταυρόπουλο στην αρχή της φάσης.
Το γκολ ακυρώθηκε και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1
Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
18:00 Καλαμάτα – Βόλος
19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
1.Παναθηναϊκός 9
2.Παναιτωλικός 9
3.ΟΦΗ 9 -4αγ.
4.ΑΕΚ 7
5.Ολυμπιακός 7 -4αγ.
6.ΠΑΟΚ 6
7.Άρης 6
8.Ηρακλής 5 -4αγ.
9.Βόλος 2
10. Ατρόμητος 2 -4αγ.
11.Καλαμάτα 1
12. Κηφισιά 1
13.Asteras AKTOR 0
14.Λεβαδειακός 0
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά
19:30 Άρης - Ηρακλής
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
18:00 Βόλος - ΑΕΚ
19:00 ΟΦΗ - Asteras AKTOR
19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός
21:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα