Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: «Η γιατρός έχει ένα δίπλωμα ιατρικής από το πανεπιστήμιο της Χαβάης»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο