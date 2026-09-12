Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: «Η γιατρός έχει ένα δίπλωμα ιατρικής από το πανεπιστήμιο της Χαβάης»
Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: «Η γιατρός έχει ένα δίπλωμα ιατρικής από το πανεπιστήμιο της Χαβάης»
Ο Χαράλαμπος Λυκούδης υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο
Νέες σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κλινική που είχε πάει για πλασμαφαίρεση στο Κολωνάκι, διατύπωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης, την ώρα που η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Ο δικηγόρος ανέφερε στην τηλεόραση του Alpha ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, κλιμάκιο της Αστυνομίας που πραγματοποίησε έρευνα στο στην κλινική και στο μηχάνημα διαπίστωσε ότι η ιατρική διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 14:14 και είχε διάρκεια 42 λεπτών.
«Έχω την πεποίθηση ότι από τις 14:56 ο Γιώργος είχε πρόβλημα και υπάρχει συγκάλυψη», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.
Ο ίδιος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι οι γιατροί προχώρησαν σε ιατρική πράξη χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και σε χώρο που, όπως ανέφερε, δεν ήταν νοσοκομειακός.
Κατά τον ίδιο, στον χώρο δεν υπήρχαν απινιδωτής και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επιπλοκής.
Ερωτηθείς για την ειδικότητα της γιατρού που ανέλαβε τον τραγουδιστή και συγκεκριμένα αν είναι γυναικολόγος, ο κ. Λυκούδης απάντησε: «Γυναικολόγος δεν είναι. Δεν έχει καμία ειδικότητα. Έχει ένα δίπλωμα Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης».
Ο δικηγόρος ανέφερε στην τηλεόραση του Alpha ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, κλιμάκιο της Αστυνομίας που πραγματοποίησε έρευνα στο στην κλινική και στο μηχάνημα διαπίστωσε ότι η ιατρική διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 14:14 και είχε διάρκεια 42 λεπτών.
«Έχω την πεποίθηση ότι από τις 14:56 ο Γιώργος είχε πρόβλημα και υπάρχει συγκάλυψη», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.
Ο ίδιος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι οι γιατροί προχώρησαν σε ιατρική πράξη χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και σε χώρο που, όπως ανέφερε, δεν ήταν νοσοκομειακός.
Κατά τον ίδιο, στον χώρο δεν υπήρχαν απινιδωτής και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επιπλοκής.
Ερωτηθείς για την ειδικότητα της γιατρού που ανέλαβε τον τραγουδιστή και συγκεκριμένα αν είναι γυναικολόγος, ο κ. Λυκούδης απάντησε: «Γυναικολόγος δεν είναι. Δεν έχει καμία ειδικότητα. Έχει ένα δίπλωμα Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης».
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