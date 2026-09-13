Ανδρέας Δρυμιώτης: Ο πιο ζημιωμένος από τη ΔΕΘ είναι ο Ανδρουλάκης επειδή επανέλαβε το «λεφτά υπάρχουν»
Ανδρέας Δρυμιώτης: Ο πιο ζημιωμένος από τη ΔΕΘ είναι ο Ανδρουλάκης επειδή επανέλαβε το «λεφτά υπάρχουν»
«Ο κόσμος πολύ σωστά έχει πάψει να πιστεύει. Δεν είναι πια αφελής. Το “λεφτά υπάρχουν” το πλήρωσε με αίμα», είπε χαρακτηριστικά ο πολιτικός αναλυτής
Σκληρή κριτική στις οικονομικές εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ άσκησε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στο Action 24, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά επανέφερε το μήνυμα «λεφτά υπάρχουν».
«Ο κόσμος πολύ σωστά έχει πάψει να πιστεύει. Δεν είναι πια αφελής. Το “λεφτά υπάρχουν” το πλήρωσε με αίμα», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις προτάσεις που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες.
Ο κ. Δρυμιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, λέγοντας ότι ακόμη και στη Βουλή, κατά την αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το ακριβές κόστος του μέτρου.
Όπως ανέφερε, τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη ακούστηκε, κατά την άποψή του, η ίδια βασική λογική. «Ακούσαμε τον Τσίπρα, ακούσαμε τον Ανδρουλάκη και οι δύο λένε “λεφτά υπάρχουν”», σημείωσε.
Αναφερόμενος στο κόστος των προγραμμάτων, ο πολιτικός αναλυτής υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα είχε αρχικά κοστολογηθεί περίπου στα 10 δισ. ευρώ, ενώ τώρα, όπως είπε, ακούει ότι το ποσό φτάνει ακόμη και τα 40 δισ. ευρώ.
«Μα πού θα βρουν αυτά τα λεφτά;» διερωτήθηκε
«Από τους πλούσιους; Επειδή δεν μπορούν να βρουν λεφτά από τους πλούσιους θα φορολογήσουν μισθωτούς και συνταξιούχους», πρόσθεσε.
«Το “φορολογήστε τους πλουσίους” είναι η ουτοπία των λαϊκιστών και των άσχετων», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τον φόρο περιουσίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος φόρος είχε εφαρμοστεί σε 16 χώρες, αλλά στη συνέχεια καταργήθηκε στις περισσότερες, επειδή πολλοί εύποροι φορολογούμενοι επέλεξαν να μεταφέρουν αλλού τη φορολογική τους βάση. «Δεν είναι ηλίθιοι αυτοί που τον κατάργησαν», σχολίασε.
Κάνοντας, τέλος, αποτίμηση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε ότι «πρακτικά κερδισμένος» είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ο κόσμος πολύ σωστά έχει πάψει να πιστεύει. Δεν είναι πια αφελής. Το “λεφτά υπάρχουν” το πλήρωσε με αίμα», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις προτάσεις που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες.
Ο κ. Δρυμιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, λέγοντας ότι ακόμη και στη Βουλή, κατά την αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το ακριβές κόστος του μέτρου.
Όπως ανέφερε, τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη ακούστηκε, κατά την άποψή του, η ίδια βασική λογική. «Ακούσαμε τον Τσίπρα, ακούσαμε τον Ανδρουλάκη και οι δύο λένε “λεφτά υπάρχουν”», σημείωσε.
Αναφερόμενος στο κόστος των προγραμμάτων, ο πολιτικός αναλυτής υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα είχε αρχικά κοστολογηθεί περίπου στα 10 δισ. ευρώ, ενώ τώρα, όπως είπε, ακούει ότι το ποσό φτάνει ακόμη και τα 40 δισ. ευρώ.
«Μα πού θα βρουν αυτά τα λεφτά;» διερωτήθηκε
«Από τους πλούσιους; Επειδή δεν μπορούν να βρουν λεφτά από τους πλούσιους θα φορολογήσουν μισθωτούς και συνταξιούχους», πρόσθεσε.
«Το “φορολογήστε τους πλουσίους” είναι η ουτοπία των λαϊκιστών και των άσχετων», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τον φόρο περιουσίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος φόρος είχε εφαρμοστεί σε 16 χώρες, αλλά στη συνέχεια καταργήθηκε στις περισσότερες, επειδή πολλοί εύποροι φορολογούμενοι επέλεξαν να μεταφέρουν αλλού τη φορολογική τους βάση. «Δεν είναι ηλίθιοι αυτοί που τον κατάργησαν», σχολίασε.
Κάνοντας, τέλος, αποτίμηση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε ότι «πρακτικά κερδισμένος» είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Τα είπε, τα εξήγησε, τα κοστολόγησε και δεν χρειάστηκε να επανέλθει. Όλοι οι άλλοι επανήλθαν και είπαν ανοησίες», ανέφερε.
Κατά την εκτίμησή του, περισσότερο ζημιωμένος θα βγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή, όπως είπε, «επανέλαβε το “λεφτά υπάρχουν”», ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε «πιο προσγειωμένος».
Κατά την εκτίμησή του, περισσότερο ζημιωμένος θα βγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή, όπως είπε, «επανέλαβε το “λεφτά υπάρχουν”», ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε «πιο προσγειωμένος».
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