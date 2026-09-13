Ανδρέας Δρυμιώτης: Ο πιο ζημιωμένος από τη ΔΕΘ είναι ο Ανδρουλάκης επειδή επανέλαβε το «λεφτά υπάρχουν»

«Ο κόσμος πολύ σωστά έχει πάψει να πιστεύει. Δεν είναι πια αφελής. Το “λεφτά υπάρχουν” το πλήρωσε με αίμα», είπε χαρακτηριστικά ο πολιτικός αναλυτής