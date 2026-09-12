Η σύνδεση του σκόρερ του ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη, Κέναν Κόντρο με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Ο ΟΦΗ έκανε μία μεγάλη και ιστορική νίκη, αφού επικράτησε με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» κάτι που το είχε κάνει ξανά πριν 36 χρόνια. Ωστόσο ένα άλλο θέμα που… γεννήθηκε από την αναμέτρηση του Φαλήρου έχει πρωταγωνιστή τον Κέναν Κόντρο, τον άνθρωπο που σημείωσε το μοναδικό γκολ.Το ποδόσφαιρο γεννάει πολλές περίεργες ιστορίες με τη μοίρα να παίζει αρκετά παιχνίδια. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο ματς του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό. Ένα ματς που δεν ήταν απλό για τους Πειραιώτες, αφού σε αυτό έγινε και το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, στον πάγκο της ομάδας.Ο σκόρερ, ωστόσο είναι ένα παιδί της Ρεάλ Σοσιεδάδ για την οποία θεωρείται θρύλος ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού. Ο 33χεονος φορ έχει κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στους Βάσκους μέχρι που έφυγε από αυτούς το 2014 για να φορέσει τη φανέλα της Οσασούνα.Ο επιθετικός του ΟΦΗ δεν έχει κάνει συμμετοχή στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, αλλά έχει παίξει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Και τα έφερε έτσι η μοίρα να… πληγώσει έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στους Βάσκους.Τον Αλγουαθίλ, ωστόσο δεν τον συνδέει μόνο αυτό με τον σκόρερ του ΟΦΗ. Ο πατέρας του Κέναν Κόντρο, ο Μέχο Κόντρο επίσης έχει αγωνιστεί στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έχει φορέσει τη φανέλα της από το 1991 έως το 1995. Και φυσικά υπήρξε συμπαίκτης με τον νυν προπονητή του Ολυμπιακού και είδε τον γιο του να πληγώνει τον φίλο του στο ντεμπούτο του. Ο Μέχο Κόντρο στο παρελθόν έχει κάνει και δηλώσεις για τον Αλγουαθίλ.