Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, τι συνέβη μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου

Ο γιατρός έχει υποστηρίξει ότι ακολούθησε προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή, με ΚΑΡΠΑ και χορήγηση αδρεναλίνης.Το επόμενο, όμως, αδιαμφισβήτητο χρονικό σημείο που έχει καταγραφεί είναι η κλήση προς το ΕΚΑΒ. Η ώρα ήταν 16:21. Από τις 14:57 έως τις 16:21 είχαν περάσει μία ώρα και 24 λεπτά.Και αυτό ακριβώς το διάστημα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της έρευνας.Οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν πότε ακριβώς εκτιμήθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποστεί ανακοπή, πόση ώρα διήρκεσαν οι προσπάθειες ανάνηψης, τι μεσολάβησε μέχρι να ζητηθεί βοήθεια και σε ποια χρονική στιγμή ελήφθη τελικά η απόφαση να κληθεί ασθενοφόρο.Από τη στιγμή που έγινε η κλήση, η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Ο πρώτος διασώστης έφτασε στο σημείο στις 16:24, μόλις τρία λεπτά αργότερα. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο, ενώ στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Στις 17:40 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταματά στο χρονικό της θεραπείας και της κλήσης στο ΕΚΑΒ. Σημαντική διάσταση έχουν αποκτήσει και τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού. Σύμφωνα με τα ψηφιακά στοιχεία, στις 19:09 η φωτογραφία που είχε τραβηχτεί νωρίτερα μέσα στο ιατρείο, διαγράφηκε από τη συσκευή της.Η διαγραφή φέρεται να έγινε πριν η ίδια και ο σύζυγός της μεταβούν στην Ασφάλεια. Το ζευγάρι έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης περίπου στις 19:45. Ωστόσο, η φωτογραφία δεν χάθηκε.Οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν και πλέον αποτελεί μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ψηφιακό αρχείο του ίδιου του μηχανήματος, καθώς αυτό καταγράφει τη λειτουργία του από τις 14:14 έως τις 14:57. Το συγκεκριμένο στοιχείο επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει τη μοιραία ημέρα και προσφέρει στους ερευνητές ένα σαφές χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα.Στην υπόθεση έχει προστεθεί ακόμη μία παράμετρος.Η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που είχε συμμετάσχει σε προηγούμενους ελέγχους του χώρου, έχει καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε παρουσιαστεί στα κλιμάκια του Συλλόγου.Έτσι, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο αν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία και πόσο διήρκεσε. Το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στην ακριβή αλληλουχία όσων ακολούθησαν.Από τις 14:45:22, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στη φωτογραφία χωρίς τις αισθήσεις του, στις 14:57, όταν σταματά η λειτουργία του μηχανήματος, και από εκεί στις 16:21, όταν γίνεται η κλήση στο ΕΚΑΒ. Εδώ κρύβονται οι απαντήσεις, που επιχειρούν τώρα να βρουν οι Αρχές.