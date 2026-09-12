Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Παναθηναϊκός κρέμασε ξανά το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα στην οροφή του T Center
Ο Παναθηναϊκός κρέμασε ξανά το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα στην οροφή του T Center
Μετά από έξι μήνες το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, από την κατάκτηση της Euroleague το 2000 στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και πάλι στη... θέση του
Πριν από μερικές εβδομάδες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στους «Euro Insiders» ότι είχε κάνει λάθος με την απόφαση της 6ης Μαρτίου, όταν και κατέβασε το λάβαρο με τη φωτογραφία του Ντέγιαν Μποντίρογκα και ότι θα επέστρεφε ξανά στην οροφή του «Telekom Center Athens».
Όπερ και εγένετο: Το λάβαρο του νυν προέδρου της Euroleague και πάλαι ποτέ σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού από την κατάκτηση το τροπαίου το 2000 στην Θεσσαλονίκη, κοσμεί και πάλι την οροφή του γηπέδου...
Όπερ και εγένετο: Το λάβαρο του νυν προέδρου της Euroleague και πάλαι ποτέ σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού από την κατάκτηση το τροπαίου το 2000 στην Θεσσαλονίκη, κοσμεί και πάλι την οροφή του γηπέδου...
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