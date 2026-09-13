Οργή Σαμπαλένκα μετά τον χαμένο τελικό του US Open, ξέσπασε στην ρακέτα της και τη διέλυσε

Η Λευκορωσίδα τενίστρια δεν έκρυψε την οργή της μετά την ήττα με 2-1 σετ από την Έλενα Ριμπάκινα – Έχασε το τρίτο συνεχόμενο τρόπαιο στη Νέα Υόρκη και την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

. Αμέσως μετά την ήττα της από την , η 28χρονη κάθισε στον πάγκο και άρχισε να χτυπά με δύναμη τη ρακέτα της στο έδαφος, μέχρι που την κατέστρεψε.



Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν επιχείρησε να κρύψει όσα ένιωθε μετά την απώλεια του τίτλου στο US Open, ξεσπώντας στη ρακέτα της λίγα μόλις μέτρα μακριά από την Έλενα Ριμπάκινα, η οποία πανηγύριζε τη μεγάλη νίκη της.







Αμέσως μετά τον τελευταίο πόντο, οι τηλεοπτικές κάμερες ακολούθησαν αρχικά τη Ριμπάκινα, η οποία χαιρετούσε το κοινό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το πλάνο μεταφέρθηκε στον πάγκο της Σαμπαλένκα.



Η Λευκορωσίδα, εμφανώς εκνευρισμένη, άρχισε να χτυπά επανειλημμένα τη ρακέτα της στο κορτ, μέχρι που την έσπασε, πριν την πετάξει δίπλα της.

«Ήθελα να τα βγάλω όλα από μέσα μου» Λίγο αργότερα η ίδια εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου τι κρυβόταν πίσω από το έντονο ξέσπασμά της.



«Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις τα συναισθήματά σου όταν χάνεις έναν τελικό Grand Slam και κυνηγάς το τρίτο συνεχόμενο», είπε, εξηγώντας ότι προτίμησε να εκτονώσει εκείνη τη στιγμή την ένταση και την απογοήτευσή της.



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Όπως ανέφερε, δεν ήθελε να κρατήσει μέσα της τον θυμό, καθώς φοβόταν ότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί όσα ένιωθε στη συνέχεια.



«Ήθελα απλώς να αφήσω όλη αυτή την επιθετικότητα και την απογοήτευση να βγει προς τα έξω», εξήγησε.



Έχασε το ιστορικό three-peat Για τη Σαμπαλένκα η ήττα ήταν ακόμη πιο οδυνηρή επειδή η Νέα Υόρκη είχε μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε δικό της «κάστρο».



Σε ξέσπασμα οργής απογοήτευσης εξελίχθηκαν τα πρώτα λεπτά μετά το τέλος του τελικού του US Open για την Αρίνα Σαμπαλένκα Αμέσως μετά την ήττα της από την Έλενα Ριμπάκινα η 28χρονη κάθισε στον πάγκο και άρχισε να χτυπά με δύναμη τη ρακέτα της στο έδαφος, μέχρι που την κατέστρεψε.Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν επιχείρησε να κρύψει όσα ένιωθε μετά την απώλεια του τίτλου στο US Open, ξεσπώντας στη ρακέτα της λίγα μόλις μέτρα μακριά από την Έλενα Ριμπάκινα, η οποία πανηγύριζε τη μεγάλη νίκη της.Η Ριμπάκινα επικράτησε με 6-4, 5-7, 6-2, κατακτώντας για πρώτη φορά το US Open και βάζοντας τέλος στην κυριαρχία της αντιπάλου της στο Flushing Meadows. Η Καζάκα θα ανέβει παράλληλα στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.Αμέσως μετά τον τελευταίο πόντο, οι τηλεοπτικές κάμερες ακολούθησαν αρχικά τη Ριμπάκινα, η οποία χαιρετούσε το κοινό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το πλάνο μεταφέρθηκε στον πάγκο της Σαμπαλένκα.Η Λευκορωσίδα, εμφανώς εκνευρισμένη, άρχισε να χτυπά επανειλημμένα τη ρακέτα της στο κορτ, μέχρι που την έσπασε, πριν την πετάξει δίπλα της.Λίγο αργότερα η ίδια εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου τι κρυβόταν πίσω από το έντονο ξέσπασμά της.«Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις τα συναισθήματά σου όταν χάνεις έναν τελικό Grand Slam και κυνηγάς το τρίτο συνεχόμενο», είπε, εξηγώντας ότι προτίμησε να εκτονώσει εκείνη τη στιγμή την ένταση και την απογοήτευσή της.Όπως ανέφερε, δεν ήθελε να κρατήσει μέσα της τον θυμό, καθώς φοβόταν ότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί όσα ένιωθε στη συνέχεια.«Ήθελα απλώς να αφήσω όλη αυτή την επιθετικότητα και την απογοήτευση να βγει προς τα έξω», εξήγησε.Για τη Σαμπαλένκα η ήττα ήταν ακόμη πιο οδυνηρή επειδή η Νέα Υόρκη είχε μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε δικό της «κάστρο».

Είχε κατακτήσει τα δύο προηγούμενα US Open και μπήκε στον τελικό έχοντας συμπληρώσει ένα εντυπωσιακό σερί νικών στη διοργάνωση. Στόχος της ήταν να γίνει η πρώτη γυναίκα μετά τη Σερένα Γουίλιαμς, η οποία είχε πάρει τρεις διαδοχικούς τίτλους από το 2012 έως το 2014, που θα πετύχαινε το three-peat στο Flushing Meadows.



Αντί γι' αυτό, η προσπάθειά της σταμάτησε ένα βήμα πριν από τον τίτλο.



Η Ριμπάκινα έγινε μάλιστα για δεύτερη φορά μέσα στο 2026 η παίκτρια που της στέρησε έναν τίτλο Grand Slam σε τελικό, καθώς είχε επικρατήσει της Σαμπαλένκα και στο Australian Open.



Η ίδια η νέα πρωταθλήτρια του US Open παραδέχθηκε μετά τον αγώνα ότι ούτε εκείνη περίμενε μια τέτοια πορεία στη Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού πριν από το τουρνουά.



Για τη Σαμπαλένκα, αντίθετα, η εικόνα που θα μείνει από το φινάλε του φετινού US Open είναι εκείνη στον πάγκο: η απογοήτευση για έναν τρίτο συνεχόμενο τίτλο που βρέθηκε τόσο κοντά, αλλά τελικά χάθηκε.