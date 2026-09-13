Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Αστέρα – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Άρη και Παναθηναϊκό – Παναιτωλικό στη Super League

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Πλούσιο είναι το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής, με δράση από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα σε Γιουνάιτεντ και Σίτι, στις αναμετρήσεις της Super League με Αστέρα AKTOR – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Άρη και Παναθηναϊκό – Παναιτωλικό, αλλά και στο Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ στο μπάσκετ. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη το Γκραν Πρι Ισπανίας της Formula 1, το MotoGP του Σαν Μαρίνο και ο τελικός του US Open ανάμεσα σε Ζβέρεφ και Σέλτον.09:35 Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026: Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 2ος Αγώνας (Red Bull MotoGP Rookies Cup)10:35 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Warm Up (MotoGP)11:45 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 (Moto3)13:00 Magenta Sport 5 | Moto2 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (Moto2)14:00 Magenta Sport 7 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουλβς (Sky Bet EFL Championship)14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)14:00 Magenta Sport 3 | Ρέιντζερς – Σέλτικ (Premier Sports Cup)14:30 Novasports 6HD | Καρλσρούη – Κότμπους (Bundesliga 2)14:30 Novasports 3HD | Χάιντενχαϊμ – Χολστάιν Κίελ (Bundesliga 2)14:30 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (MotoGP)14:30 Magenta Sport 8 | DTM 2026: Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας (DTM)