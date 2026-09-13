Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Αστέρα – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Άρη και Παναθηναϊκό – Παναιτωλικό στη Super League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Αστέρα – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Άρη και Παναθηναϊκό – Παναιτωλικό στη Super League
Πλούσιο το πρόγραμμα της Κυριακής με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις της Super League και παράλληλη δράση σε Premier League, Serie A, Formula 1, MotoGP και μπάσκετ
Πλούσιο είναι το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής, με δράση από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα σε Γιουνάιτεντ και Σίτι, στις αναμετρήσεις της Super League με Αστέρα AKTOR – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Άρη και Παναθηναϊκό – Παναιτωλικό, αλλά και στο Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ στο μπάσκετ. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη το Γκραν Πρι Ισπανίας της Formula 1, το MotoGP του Σαν Μαρίνο και ο τελικός του US Open ανάμεσα σε Ζβέρεφ και Σέλτον.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
09:35 Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026: Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 2ος Αγώνας (Red Bull MotoGP Rookies Cup)
10:35 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Warm Up (MotoGP)
11:45 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 (Moto3)
13:00 Magenta Sport 5 | Moto2 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (Moto2)
14:00 Magenta Sport 7 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουλβς (Sky Bet EFL Championship)
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)
14:00 Magenta Sport 3 | Ρέιντζερς – Σέλτικ (Premier Sports Cup)
14:30 Novasports 6HD | Καρλσρούη – Κότμπους (Bundesliga 2)
14:30 Novasports 3HD | Χάιντενχαϊμ – Χολστάιν Κίελ (Bundesliga 2)
14:30 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (MotoGP)
14:30 Magenta Sport 8 | DTM 2026: Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας (DTM)
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
09:35 Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026: Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 2ος Αγώνας (Red Bull MotoGP Rookies Cup)
10:35 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Warm Up (MotoGP)
11:45 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 (Moto3)
13:00 Magenta Sport 5 | Moto2 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (Moto2)
14:00 Magenta Sport 7 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουλβς (Sky Bet EFL Championship)
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)
14:00 Magenta Sport 3 | Ρέιντζερς – Σέλτικ (Premier Sports Cup)
14:30 Novasports 6HD | Καρλσρούη – Κότμπους (Bundesliga 2)
14:30 Novasports 3HD | Χάιντενχαϊμ – Χολστάιν Κίελ (Bundesliga 2)
14:30 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (MotoGP)
14:30 Magenta Sport 8 | DTM 2026: Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας (DTM)
15:00 Magenta Sport 3 League | Θέλτα – Μάλαγα (LaLiga)
15:45 ANT1 | Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Ισπανίας: Αγώνας (Formula 1)
15:45 ΣΚΑΪ | Άρης – Ερυθρός Αστέρας (Μπάσκετ)
16:00 Novasports Premier League | Κόβεντρι – Μπράιτον (Premier League)
16:00 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS14 Bio Bio 1 (WRC)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)
16:00 Magenta Sport 1 | Λέτσε – Μόντσα (Serie A)
16:30 Novasports 4HD | Λειψία – Αμβούργο (Bundesliga)
17:10 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS15 Carampagnue 2 (WRC)
17:15 Magenta Sport 4 League | Λεβάντε – Μπαρτσελόνα (LaLiga)
17:45 Novasports Start | Τσβόλε – Φέγενορντ (Eredivisie)
18:00 Novasports Prime | Καλαμάτα – Βόλος (Elabet Super League)
18:00 ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Μπάσκετ)
18:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
18:30 Novasports 3HD | Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
19:00 Novasports 2HD | Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ (Super League)
19:00 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS16 Bio Bio 2 – Wolf Power Stage (WRC)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ultimate Championship 2026 (Ultimate Championship)
19:00 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Μπολόνια (Serie A)
19:30 Magenta Sport 3 League | Χετάφε – Λα Κορούνια (LaLiga EA Sports)
20:00 Magenta Sport 2 | Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε (Liga Portugal)
20:00 Action 24 | ΑΕΚ – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Μπάσκετ)
21:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Άρης (Super League)
21:00 Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ (Eredivisie)
21:00 Magenta Sport 1 League | Κηφισιά – Λεβαδειακός (Super League)
21:30 ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (Super League)
21:45 Magenta Sport 1 | Σασουόλο – Γιουβέντους (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
22:30 Magenta Sport 2 | Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)
23:00 Eurosport 1 | Ζβέρεφ – Σέλτον – Τελικός US Open (US Open)
15:45 ANT1 | Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Ισπανίας: Αγώνας (Formula 1)
15:45 ΣΚΑΪ | Άρης – Ερυθρός Αστέρας (Μπάσκετ)
16:00 Novasports Premier League | Κόβεντρι – Μπράιτον (Premier League)
16:00 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS14 Bio Bio 1 (WRC)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)
16:00 Magenta Sport 1 | Λέτσε – Μόντσα (Serie A)
16:30 Novasports 4HD | Λειψία – Αμβούργο (Bundesliga)
17:10 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS15 Carampagnue 2 (WRC)
17:15 Magenta Sport 4 League | Λεβάντε – Μπαρτσελόνα (LaLiga)
17:45 Novasports Start | Τσβόλε – Φέγενορντ (Eredivisie)
18:00 Novasports Prime | Καλαμάτα – Βόλος (Elabet Super League)
18:00 ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Μπάσκετ)
18:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
18:30 Novasports 3HD | Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
19:00 Novasports 2HD | Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ (Super League)
19:00 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS16 Bio Bio 2 – Wolf Power Stage (WRC)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ultimate Championship 2026 (Ultimate Championship)
19:00 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Μπολόνια (Serie A)
19:30 Magenta Sport 3 League | Χετάφε – Λα Κορούνια (LaLiga EA Sports)
20:00 Magenta Sport 2 | Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε (Liga Portugal)
20:00 Action 24 | ΑΕΚ – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Μπάσκετ)
21:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Άρης (Super League)
21:00 Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ (Eredivisie)
21:00 Magenta Sport 1 League | Κηφισιά – Λεβαδειακός (Super League)
21:30 ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (Super League)
21:45 Magenta Sport 1 | Σασουόλο – Γιουβέντους (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
22:30 Magenta Sport 2 | Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)
23:00 Eurosport 1 | Ζβέρεφ – Σέλτον – Τελικός US Open (US Open)
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