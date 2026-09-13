US Open: Η Ριμπάκινα νίκησε με 2-1 τη Σαμπαλένκα και κατέκτησε τον τίτλο, δείτε βίντεο

Κυρίαρχη Ριμπάκινα 2-1 και τίτλος

Όμως αυτό δεν χρειάστηκε, μετά το 40-30 στο 12ο game η Σαμπαλένκα με winner ισοφάρισε, βρήκε νέο break και set point κι αυτή τη φορά έφθασε στο στόχο της, κατακτώντας το 2ο σετ με 7-5.Η Σαμπαλένκα χρειάστηκε να σώσει νέο break στο 1ο game του 3ου σετ, πριν κάνει το 1-0, όμως η Ριμπάκινα από τα πολλά το πέτυχε στο 3ο game και με το 2ο break στον τελικό σε 10 συνολικά ευκαιρίες προσπέρασε με 2-1.Σε κρίσιμο σημείο η Ριμπάκινα διατήρησε με άνεση το σερβίς της, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1 και με love game το διατήρησε (4-2). Έχοντας πάρει για τα καλά τον έλεγχο του αγώνα, η Ριμπάκινα, βλέποντας και τα σημάδια κούρασης της Σαμπαλένκα με νέο break έκανε το 5-2, έφθασε σε διπλό championship point, με διπλό λάθος πέταξε τον πρώτο, όμως με άσο έφθασε στο 6-2 και στον τίτλο.Πηγή:www.gazzetta.gr