Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
US Open: Η Ριμπάκινα νίκησε με 2-1 τη Σαμπαλένκα και κατέκτησε τον τίτλο, δείτε βίντεο
US Open: Η Ριμπάκινα νίκησε με 2-1 τη Σαμπαλένκα και κατέκτησε τον τίτλο, δείτε βίντεο
Η 27χρονη επικράτησε 6-4, 5-7, 6-2 στον τελικό, πήρε το τρίτο Grand Slam της και έβαλε τέλος στο σερί της Λευκορωσίδας
H Έλενα Ριμπάκινα ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη είχε μπροστά της δύο μεγάλες προκλήσεις και στο τέλος πέτυχε και τις δύο: Πρώτα με την πρόκριση στα ημιτελικά του US Open έριξε την Αρίνα Σαμπαλένκα από το Νο.1 και στον τελικό επικρατώντας με 6-4, 5-7, 6-2 στέρησε από τη Λευκορωσίδα την ευκαιρία να φθάσει στον 3ο διαδοχικό της τίτλο.
Η 27χρονη Μοσχοβίτισσα, η οποία από το 2018 αγωνίζεται για το Καζακστάν, για πρώτη φορά και πανάξια έγινε πρωταθλήτρια στο US Open, για τον 3ο τίτλος της στα Grand Slam, μετά τον παρθενικό στο Wimbledon το 2022 και τον φετινό στο Australian Open.
Η Ριμπάκινα πριν από τρεις βδομάδες ακύρωνε τη συμμετοχή της στο Masters του Σινσινάτι, με τα προβλήματα στα πόδια της, όμως τα ξεπέρασε, πήγε στη Νέα Υόρκη και σάρωσε τα πάντα.
Η Σαμπαλένκα έσωσε νέο break point πριν μειώσει σε 4-3, όμως η Ριμπάκινα τελείωσε το 1ο σετ με το φτωχό ποσοστό 27% στο 1ο σερβίς κι εκμεταλλευόμενη τα 15 συνολικά αβίαστα λάθη της αντιπάλου του, κατάφερε στο 2ο set point στο 10ο game, να φθάσει στο 6-4, με την ίδια να έχει μόλις πέντε αβίαστα λάθη.
Η Λευκορωσίδα μειώνοντας αισθητά τα αβίαστα λάθη διατήρησε το προβάδισμα και με love game έκανε το 4-3.
Aπό την άλλη η Ριμπάκινα έχοντας ανεβάσει αισθητά τα ποσοστά της στο 1ο σερβίς, είχε τις λύσεις να ισοφαρίζει και κυρίως να μη βρίσκεται απέναντι σε break point (4-4).
Η Σαμπαλένκα με νέο love game έκανε το 5-4 και στο σερβίς της Ριμπάκινα βρήκε διπλό set point και break point, όμως η αντίπαλός της με ολύμπια ψυχραιμία έφθασε στο 5-5.
Μεγάλη μάχη έγινε στο 11ο game, με τις παίκτριες να πηγαίνουν πόντο - πόντο και η Σαμπαλένκα μετά το 40-40 με άσο και forehand volley winner έφθασε στο 6-5, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το tie break.
Η 27χρονη Μοσχοβίτισσα, η οποία από το 2018 αγωνίζεται για το Καζακστάν, για πρώτη φορά και πανάξια έγινε πρωταθλήτρια στο US Open, για τον 3ο τίτλος της στα Grand Slam, μετά τον παρθενικό στο Wimbledon το 2022 και τον φετινό στο Australian Open.
Η Ριμπάκινα πριν από τρεις βδομάδες ακύρωνε τη συμμετοχή της στο Masters του Σινσινάτι, με τα προβλήματα στα πόδια της, όμως τα ξεπέρασε, πήγε στη Νέα Υόρκη και σάρωσε τα πάντα.
Σχεδόν αλάνθαστη Ριμπάκινα και 0-1H Ριμπάκινα βρήκε τρεις ευκαιρίες για break στο 3ο game, όμως η Σαμπαλένκα είχε τις λύσεις για να κάνει το 2-1. Όμως η Λευκορωσίδα έπαθε τη ζημιά στο 5ο game, η Ριμπάκινα έφθασε στο break, με love game έκανε το 4-2 και σε εκείνο το σημείο η στατιστική της στα αβίαστα λάθη έγραφε μηδέν!
Η Σαμπαλένκα έσωσε νέο break point πριν μειώσει σε 4-3, όμως η Ριμπάκινα τελείωσε το 1ο σετ με το φτωχό ποσοστό 27% στο 1ο σερβίς κι εκμεταλλευόμενη τα 15 συνολικά αβίαστα λάθη της αντιπάλου του, κατάφερε στο 2ο set point στο 10ο game, να φθάσει στο 6-4, με την ίδια να έχει μόλις πέντε αβίαστα λάθη.
Mε το πρώτο break 1-1 η ΣαμπαλένκαΗ Σαμπαλένκα μπόρεσε να φέρει ισορροπία στο 2ο σετ, παρότι ξανά στο 3ο game βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο break point, μπόρεσε να κάνει το 2-1.
Η Λευκορωσίδα μειώνοντας αισθητά τα αβίαστα λάθη διατήρησε το προβάδισμα και με love game έκανε το 4-3.
Aπό την άλλη η Ριμπάκινα έχοντας ανεβάσει αισθητά τα ποσοστά της στο 1ο σερβίς, είχε τις λύσεις να ισοφαρίζει και κυρίως να μη βρίσκεται απέναντι σε break point (4-4).
Η Σαμπαλένκα με νέο love game έκανε το 5-4 και στο σερβίς της Ριμπάκινα βρήκε διπλό set point και break point, όμως η αντίπαλός της με ολύμπια ψυχραιμία έφθασε στο 5-5.
Μεγάλη μάχη έγινε στο 11ο game, με τις παίκτριες να πηγαίνουν πόντο - πόντο και η Σαμπαλένκα μετά το 40-40 με άσο και forehand volley winner έφθασε στο 6-5, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το tie break.
Όμως αυτό δεν χρειάστηκε, μετά το 40-30 στο 12ο game η Σαμπαλένκα με winner ισοφάρισε, βρήκε νέο break και set point κι αυτή τη φορά έφθασε στο στόχο της, κατακτώντας το 2ο σετ με 7-5.
Σε κρίσιμο σημείο η Ριμπάκινα διατήρησε με άνεση το σερβίς της, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1 και με love game το διατήρησε (4-2). Έχοντας πάρει για τα καλά τον έλεγχο του αγώνα, η Ριμπάκινα, βλέποντας και τα σημάδια κούρασης της Σαμπαλένκα με νέο break έκανε το 5-2, έφθασε σε διπλό championship point, με διπλό λάθος πέταξε τον πρώτο, όμως με άσο έφθασε στο 6-2 και στον τίτλο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Κυρίαρχη Ριμπάκινα 2-1 και τίτλοςΗ Σαμπαλένκα χρειάστηκε να σώσει νέο break στο 1ο game του 3ου σετ, πριν κάνει το 1-0, όμως η Ριμπάκινα από τα πολλά το πέτυχε στο 3ο game και με το 2ο break στον τελικό σε 10 συνολικά ευκαιρίες προσπέρασε με 2-1.
Σε κρίσιμο σημείο η Ριμπάκινα διατήρησε με άνεση το σερβίς της, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1 και με love game το διατήρησε (4-2). Έχοντας πάρει για τα καλά τον έλεγχο του αγώνα, η Ριμπάκινα, βλέποντας και τα σημάδια κούρασης της Σαμπαλένκα με νέο break έκανε το 5-2, έφθασε σε διπλό championship point, με διπλό λάθος πέταξε τον πρώτο, όμως με άσο έφθασε στο 6-2 και στον τίτλο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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