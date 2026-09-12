«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εμένα» έλεγε ο Θεοδωρόπουλος, καταγγέλλει ασθενής με επιθετικό καρκίνο - Πλασαριζόταν ως ο γιατρός των επωνύμων
«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εμένα» έλεγε ο Θεοδωρόπουλος, καταγγέλλει ασθενής με επιθετικό καρκίνο - Πλασαριζόταν ως ο γιατρός των επωνύμων
Σύμφωνα με νέα μαρτυρία ασθενούς, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εξέφραζε μεγάλη βεβαιότητα για τις δικές του μεθόδους, «ήταν υπερόπτης και μας έδινε πολλές βιταμίνες, διαφήμιζε τις θεραπείες καθαρισμού εντέρου» - Πήρε 3.000 ευρώ χωρίς απόδειξη
«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», αποκάλυψε μία ασθενής για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ιδιοκτήτη του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και απεβίωσε το απόγευμα της Τετάρτης 9/9/2026.
Μία μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, περιέγραψε ότι ο γιατρός πρότεινε σε γυναίκα που νοσούσε με επιθετικό καρκίνο του μαστού να ακολουθήσει θεραπεία καθαρισμού εντέρου και λήψης βιταμινών.
Η ίδια περιέγραψε έναν γιατρό ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στις καθιερωμένες θεραπευτικές πρακτικές, ο οποίος φέρεται παράλληλα να εξέφραζε μεγάλη βεβαιότητα για τις δικές του μεθόδους. Μάλιστα, επαναλάμβανε τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ», θέλοντας, όπως υποστηρίζει η γυναίκα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών στις θεραπείες που τους πρότεινε.
Όπως είπε για τη θεραπεία που της πρότεινε ζήτησε ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό ποσό της τάξεως των 3.000 ευρώ. Παράλληλα, ο γιατρός υποστήριζε ότι ακόμη και οι απλοί καθαρισμοί του εντέρου μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πλήρη αντιμετώπιση του καρκίνου.
Όπως αποκαλύπτει η γυναίκα της συνέστησε να παίρνει πάνω από 50 βιταμίνες την ημέρα με το κόστος να είναι δυσβάστακτο.
«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», τόνισε η γυναίκα.
Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Σε νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο ίδιος δεν δίσταζε να χαρακτηρίσει τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ μέσω της συσκευής «Smart M-Cell 2» ως πραγματικό «θείο δώρο» για την υγεία.
Στις τοποθετήσεις του, παρουσίαζε μια ιδιαίτερα ελκυστική εικόνα για την αποτελεσματικότητα των εν λόγω θεραπειών, ισχυριζόμενος ότι τουλάχιστον 200 άτομα είδαν θεαματική βελτίωση σε σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν.
Μία μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, περιέγραψε ότι ο γιατρός πρότεινε σε γυναίκα που νοσούσε με επιθετικό καρκίνο του μαστού να ακολουθήσει θεραπεία καθαρισμού εντέρου και λήψης βιταμινών.
Η ίδια περιέγραψε έναν γιατρό ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στις καθιερωμένες θεραπευτικές πρακτικές, ο οποίος φέρεται παράλληλα να εξέφραζε μεγάλη βεβαιότητα για τις δικές του μεθόδους. Μάλιστα, επαναλάμβανε τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ», θέλοντας, όπως υποστηρίζει η γυναίκα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών στις θεραπείες που τους πρότεινε.
Όπως είπε για τη θεραπεία που της πρότεινε ζήτησε ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό ποσό της τάξεως των 3.000 ευρώ. Παράλληλα, ο γιατρός υποστήριζε ότι ακόμη και οι απλοί καθαρισμοί του εντέρου μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πλήρη αντιμετώπιση του καρκίνου.
Όπως αποκαλύπτει η γυναίκα της συνέστησε να παίρνει πάνω από 50 βιταμίνες την ημέρα με το κόστος να είναι δυσβάστακτο.
«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», τόνισε η γυναίκα.
Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Δείτε βίντεο: Ο Θεοδωρόπουλος διαφήμιζε το ιατρείο του, χαρακτήριζε «θείο δώρο» τις θεραπείες με βλαστοκύτταραΣτο επίκεντρο της δημοσιότητας και του ιατρικού ελέγχου βρίσκονται οι ισχυρισμοί και οι διαφημιστικές προβολές του Ηλία Θεοδωρόπουλου σχετικά με πρωτοποριακές, όπως τις παρουσίαζε, ιατρικές υπηρεσίες της Stem Cell στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Σε νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο ίδιος δεν δίσταζε να χαρακτηρίσει τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ μέσω της συσκευής «Smart M-Cell 2» ως πραγματικό «θείο δώρο» για την υγεία.
Στις τοποθετήσεις του, παρουσίαζε μια ιδιαίτερα ελκυστική εικόνα για την αποτελεσματικότητα των εν λόγω θεραπειών, ισχυριζόμενος ότι τουλάχιστον 200 άτομα είδαν θεαματική βελτίωση σε σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν.
Εικαζόταν σημαντική βελτίωση στις καρδιολογικές εξετάσεις και τη συνολική λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, στην οστεοπόρωση και σε άλλες παθήσεις.
«Βοήθησε όλο μου το σώμα να γίνει πιο ευλύγιστο και πιο νεανικό. Ένιωσα ένα κύμα ενέργειας σε όλη μου την ύπαρξη, νιώθεις τα κύτταρά σου να δουλεύουν σκληρά, υπερωρίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η συγκεκριμένη ασθενής έχει ήδη υποβληθεί στη θεραπεία δύο φορές. Μάλιστα, στο βίντεο προαναγγέλλεται ότι, επειδή δεν έχει παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα των έξι μηνών για την επαναληπτική συνεδρία, πρόκειται να υποβληθεί σε μια διαφορετική θεραπεία «γενικής αναζωογόνησης», ενώ η ίδια επιμένει πως οι μέθοδοι αυτοί δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως παρενέργεια.
Σημειώνεται πως στο ιστορικό του μηχανήματος έχει καταγραφεί λειτουργία για 42 λεπτά. Οι Αρχές είχαν ζητήσει από την Ιωάννα Γάκα να κάνει επίδειξη της λειτουργίας του εν λόγω μηχανήματος, προκειμένου η Επιτροπή του ΙΣΑ να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας του και να καταγράψει τα σχετικά ευρήματα.
Το μηχάνημα κατά την συγκεκριμένη διαδικασία επιδείξεως κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας, παρόλο που διενεργήθηκαν όλα τα βήματα προετοιμασίας, έναρξης εξέτασης και αποσύνδεσης ασθενούς.
Συνεπώς, οι Αρχές πιστεύουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά, αφού υπήρχε η σχετική ένδειξη στο ιστορικό.
Έτσι, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ εισηγήθηκε να κλείσει το ιατρείο της 56χρονης Ιωάννας Γάκα (συστεγαζόμενο με του συζύγου της) και της επέβαλε πρόστιμο 73.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα και έως τότε είναι κρατούμενοι.
Η μαρτυρία ασθενούς με ρευματοειδή αρθρίτιδαΤο διαφημιστικό βίντεο ενισχύεται με την προσωπική εξιστόρηση μιας γυναίκας που πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Όπως υποστηρίζει η ίδια, η θεραπεία «αναζωογόνησης του σκελετού» οδήγησε σε ορατή βελτίωση στα δάχτυλα των χεριών της, γεγονός που τη βοήθησε ιδιαίτερα καθώς παίζει μουσικά όργανα.
«Βοήθησε όλο μου το σώμα να γίνει πιο ευλύγιστο και πιο νεανικό. Ένιωσα ένα κύμα ενέργειας σε όλη μου την ύπαρξη, νιώθεις τα κύτταρά σου να δουλεύουν σκληρά, υπερωρίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η συγκεκριμένη ασθενής έχει ήδη υποβληθεί στη θεραπεία δύο φορές. Μάλιστα, στο βίντεο προαναγγέλλεται ότι, επειδή δεν έχει παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα των έξι μηνών για την επαναληπτική συνεδρία, πρόκειται να υποβληθεί σε μια διαφορετική θεραπεία «γενικής αναζωογόνησης», ενώ η ίδια επιμένει πως οι μέθοδοι αυτοί δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως παρενέργεια.
Ο ΙΣΑ εισηγείται να κλείσει το ιατρείο της ΓάκαΩστόσο, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια μόνο για απλό παθολογικό ιατρείο, θέση την οποία επιβεβαίωσαν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, καθώς και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).
Σημειώνεται πως στο ιστορικό του μηχανήματος έχει καταγραφεί λειτουργία για 42 λεπτά. Οι Αρχές είχαν ζητήσει από την Ιωάννα Γάκα να κάνει επίδειξη της λειτουργίας του εν λόγω μηχανήματος, προκειμένου η Επιτροπή του ΙΣΑ να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας του και να καταγράψει τα σχετικά ευρήματα.
Το μηχάνημα κατά την συγκεκριμένη διαδικασία επιδείξεως κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας, παρόλο που διενεργήθηκαν όλα τα βήματα προετοιμασίας, έναρξης εξέτασης και αποσύνδεσης ασθενούς.
Συνεπώς, οι Αρχές πιστεύουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά, αφού υπήρχε η σχετική ένδειξη στο ιστορικό.
Έτσι, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ εισηγήθηκε να κλείσει το ιατρείο της 56χρονης Ιωάννας Γάκα (συστεγαζόμενο με του συζύγου της) και της επέβαλε πρόστιμο 73.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα και έως τότε είναι κρατούμενοι.
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