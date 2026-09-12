«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εμένα» έλεγε ο Θεοδωρόπουλος, καταγγέλλει ασθενής με επιθετικό καρκίνο - Πλασαριζόταν ως ο γιατρός των επωνύμων

Σύμφωνα με νέα μαρτυρία ασθενούς, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εξέφραζε μεγάλη βεβαιότητα για τις δικές του μεθόδους, «ήταν υπερόπτης και μας έδινε πολλές βιταμίνες, διαφήμιζε τις θεραπείες καθαρισμού εντέρου» - Πήρε 3.000 ευρώ χωρίς απόδειξη