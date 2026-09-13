Νέα μαρτυρία για μυστική συνάντηση Τσίπρα με αξιωματούχους του Μαδούρο και για μαύρες βαλίτσες - Σαρκάζει ο Γεωργιάδης: «Το μικρό του όνομα είναι εντιμότητα...»
Νέα μαρτυρία για μυστική συνάντηση Τσίπρα με αξιωματούχους του Μαδούρο και για μαύρες βαλίτσες - Σαρκάζει ο Γεωργιάδης: «Το μικρό του όνομα είναι εντιμότητα...»
Μαρτυρία για μυστική συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με αξιωματούχους του καθεστώτος Μαδούρο - «Γι' αυτή θα πάει ο Πολάκης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας επειγόντως διερεύνηση;… Υποκριτές», αναφέρει ο υπ. Υγείας
Με σαρκαστικό τρόπο αντέδρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσίευμα του Ελεύτερου Τύπου με μαρτυρία on camera Βενεζουελάνου που επιμένει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε μυστικές συναντήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο τον Ιούνιο του 2012.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, ο Βενεζουελανός αξιωματούχος, που γνωρίζει άριστα το παρασκήνιο εκείνης της συνάντησης και βρισκόταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και υποστηρίζει πως ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βενεζουέλας, Τεμίρ Πόρας Πονσελεόν, και ο πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σαμουέλ Μονκάδα, ήταν τα μοναδικά πρόσωπα στα οποία επετράπη να μπουν στη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα.
Η εφημερίδα παρουσιάζει ένα μέρος της αποκαλυπτικής μαρτυρίας του πρώην αξιωματούχου της Βενεζουέλας στη συζήτηση που είχε με τον Ιάσονα Πιπίνη, σε χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλοιώνοντας όμως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς εξακολουθεί να ζει στο Καράκας και εκφράζει φόβους για τη ζωή του.
Ο πρώην συνεργάτης του αυταρχικού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο αναφέρει πως είχε μιλήσει για την υπόθεση στη CIA. Υποστηρίζει δε πως οι δύο «σκληροί» του καθεστώτος Μαδούρο, μετέφεραν μία μαύρη βαλίτσα, την οποία φέρεται να του την παρέδωσαν.
Η συνάντηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τους απεσταλμένους του Μαδούρο, λίγα εικοσιτετράωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Ελλάδα, το πολιτικά θερμό καλοκαίρι του 2012, φέρεται να πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ από το κόμμα.
Ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη σχετική μαρτυρία, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, ζητώντας σαφείς εξηγήσεις για το περιεχόμενο και τον σκοπό της συγκεκριμένης επαφής.
Βίντεο με μια αποκαλυπτική μαρτυρία στην κάμερα πρώην αξιωματούχου του αυταρχικού καθεστώτος Μαδούρο για την μυστική συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους δύο απεσταλμένους του Μαδούρο στην Αθήνα, παραμονές των εκλογών του 2012.
Ο αξιωματούχος αναφέρει πως οι δυο "σκληροί" του καθεστώτος παρέδωσαν στον Αλέξη Τσίπρα μια μαύρη βαλίτσα.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο Τεμίρ Πόρας είχε επισκεφθεί την Αθήνα συνολικά 3 φορες. Η τελευταία φορά μαλιστα ηταν το 2018, οταν ηταν πια Πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, ο Βενεζουελανός αξιωματούχος, που γνωρίζει άριστα το παρασκήνιο εκείνης της συνάντησης και βρισκόταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και υποστηρίζει πως ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βενεζουέλας, Τεμίρ Πόρας Πονσελεόν, και ο πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σαμουέλ Μονκάδα, ήταν τα μοναδικά πρόσωπα στα οποία επετράπη να μπουν στη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα.
Η εφημερίδα παρουσιάζει ένα μέρος της αποκαλυπτικής μαρτυρίας του πρώην αξιωματούχου της Βενεζουέλας στη συζήτηση που είχε με τον Ιάσονα Πιπίνη, σε χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλοιώνοντας όμως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς εξακολουθεί να ζει στο Καράκας και εκφράζει φόβους για τη ζωή του.
Ο πρώην συνεργάτης του αυταρχικού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο αναφέρει πως είχε μιλήσει για την υπόθεση στη CIA. Υποστηρίζει δε πως οι δύο «σκληροί» του καθεστώτος Μαδούρο, μετέφεραν μία μαύρη βαλίτσα, την οποία φέρεται να του την παρέδωσαν.
Η συνάντηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τους απεσταλμένους του Μαδούρο, λίγα εικοσιτετράωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Ελλάδα, το πολιτικά θερμό καλοκαίρι του 2012, φέρεται να πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ από το κόμμα.
Ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη σχετική μαρτυρία, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, ζητώντας σαφείς εξηγήσεις για το περιεχόμενο και τον σκοπό της συγκεκριμένης επαφής.
Αναλυτικά η ανάρτησή του«Το μεσαίο όνομα του @atsipras είναι «Εντιμότητα» για να μήν ξεχνιόμαστε….
Βίντεο με μια αποκαλυπτική μαρτυρία στην κάμερα πρώην αξιωματούχου του αυταρχικού καθεστώτος Μαδούρο για την μυστική συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους δύο απεσταλμένους του Μαδούρο στην Αθήνα, παραμονές των εκλογών του 2012.
Ο αξιωματούχος αναφέρει πως οι δυο "σκληροί" του καθεστώτος παρέδωσαν στον Αλέξη Τσίπρα μια μαύρη βαλίτσα.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο Τεμίρ Πόρας είχε επισκεφθεί την Αθήνα συνολικά 3 φορες. Η τελευταία φορά μαλιστα ηταν το 2018, οταν ηταν πια Πρωθυπουργός.
Για αυτή τη μαρτυρία θα πάει ο @pavpol2222 στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας επειγόντως διερεύνηση;…
Υποκριτές».
Υποκριτές».
Το μεσαίο όνομα του @atsipras είναι «Εντιμότητα» για να μήν ξεχνιόμαστε….— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 13, 2026
📌 Βίντεο με μια αποκαλυπτική μαρτυρία στην κάμερα πρώην αξιωματούχου του αυταρχικού καθεστώτος Μαδούρο για την μυστική συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους δύο απεσταλμένους του Μαδούρο στην Αθήνα,… pic.twitter.com/rOHq6yz8pL
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