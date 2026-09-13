Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
LaLiga: Η Ρεάλ διέλυσε με 4-1 τη Ράγιο και έπιασε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή, δείτε τα γκολ
LaLiga: Η Ρεάλ διέλυσε με 4-1 τη Ράγιο και έπιασε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή, δείτε τα γκολ
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Μπαπέ με δύο γκολ και μία ασίστ - Η «βασίλισσα» καθάρισε το ματς από το πρώτο ημίχρονο
Απόψε ήταν... Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί της Ίντερ στο Champions League, η «βασίλισσα» έκανε «περίπατο» στο «Μπερναμπέου» απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο και με το εμφατικό 4-1 «έπιασε» προσωρινά στην κορυφή την Μπαρτσελόνα, αλλά με ματς περισσότερο.
Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε με τον ιδανικότερο τρόπο στις επιτυχίες στη LaLiga (4η νίκη σε 5 ματς), μετά την ήττα σοκ της 4ης αγωνιστικής από την Μπέτις. Ήταν ουσιαστικά από το πρώτο 45λεπτο, όταν με ηγέτη τον Κιλιάν Μπαπέ (γκολ και ασίστ) προηγήθηκε με 3-0 κι έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ο Γάλλος σταρ ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση με το «κερασάκι στην τούρτα» στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Νωρίτερα, ο Ινάκι Γουίλιαμς «έσωσε την παρτίδα» για την Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς στο 79ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 απέναντι στην Έλτσε, ενώ 24 ημέρες μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Λεβάντε (3-0) η Εσπανιόλ χαμογέλασε και πάλι με το «διπλό» στην Παμπλόνα (2-0)επί της Οσασούνα.
Η Σανταντέρ, έβαλε «τέλος» στην εντυπωσιακή εκκίνηση της Αλαβές στο πρωτάθλημα, καθώς τη νίκησε με 2-1 στο "Estadio El Sardinero".
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3',17' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (79' Ινάκι Γουίλιαμς - 50' πέν. Μπουονανότε)
Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε με τον ιδανικότερο τρόπο στις επιτυχίες στη LaLiga (4η νίκη σε 5 ματς), μετά την ήττα σοκ της 4ης αγωνιστικής από την Μπέτις. Ήταν ουσιαστικά από το πρώτο 45λεπτο, όταν με ηγέτη τον Κιλιάν Μπαπέ (γκολ και ασίστ) προηγήθηκε με 3-0 κι έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ο Γάλλος σταρ ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση με το «κερασάκι στην τούρτα» στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Νωρίτερα, ο Ινάκι Γουίλιαμς «έσωσε την παρτίδα» για την Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς στο 79ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 απέναντι στην Έλτσε, ενώ 24 ημέρες μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Λεβάντε (3-0) η Εσπανιόλ χαμογέλασε και πάλι με το «διπλό» στην Παμπλόνα (2-0)επί της Οσασούνα.
Η Σανταντέρ, έβαλε «τέλος» στην εντυπωσιακή εκκίνηση της Αλαβές στο πρωτάθλημα, καθώς τη νίκησε με 2-1 στο "Estadio El Sardinero".
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3',17' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (79' Ινάκι Γουίλιαμς - 50' πέν. Μπουονανότε)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 (14'πέν, 90'+1 Μπαπέ, 17' Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ - 51' Καμέλο)
Θέλτα-Μάλαγα 13/09
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 13/09
Χετάφε-Λα Κορούνια 13/09
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 13/09
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 12
Ρεάλ Μαδρίτης 12 -5αγ.
Αλαβές 10 -5αγ.
Σεβίλλη 10 -5αγ.
Μπέτις 9
Λα Κορούνια 8
Εσπανιόλ 7 -5αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7 -5αγ.
Σανταντέρ 7 -5αγ.
Οσασούνα 7 -5αγ.
Σοσιεδάδ 7 -5αγ.
Λεβάντε 5
Χετάφε 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4 -5αγ.
Θέλτα 3 -5αγ.
Βιγιαρεάλ 2
Μάλαγα 2
Έλτσε 2 -5αγ.
Βαλένθια 1 -5αγ.
Θέλτα-Μάλαγα 13/09
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 13/09
Χετάφε-Λα Κορούνια 13/09
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 13/09
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 12
Ρεάλ Μαδρίτης 12 -5αγ.
Αλαβές 10 -5αγ.
Σεβίλλη 10 -5αγ.
Μπέτις 9
Λα Κορούνια 8
Εσπανιόλ 7 -5αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7 -5αγ.
Σανταντέρ 7 -5αγ.
Οσασούνα 7 -5αγ.
Σοσιεδάδ 7 -5αγ.
Λεβάντε 5
Χετάφε 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4 -5αγ.
Θέλτα 3 -5αγ.
Βιγιαρεάλ 2
Μάλαγα 2
Έλτσε 2 -5αγ.
Βαλένθια 1 -5αγ.
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