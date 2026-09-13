LaLiga: Η Ρεάλ διέλυσε με 4-1 τη Ράγιο και έπιασε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή, δείτε τα γκολ

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Απόψε ήταν... Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί της Ίντερ στο Champions League, η «βασίλισσα» έκανε «περίπατο» στο «Μπερναμπέου» απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο και με το εμφατικό 4-1 «έπιασε» προσωρινά στην κορυφή την Μπαρτσελόνα, αλλά με ματς περισσότερο.Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε με τον ιδανικότερο τρόπο στις επιτυχίες στη LaLiga (4η νίκη σε 5 ματς), μετά την ήττα σοκ της 4ης αγωνιστικής από την Μπέτις. Ήταν ουσιαστικά από το πρώτο 45λεπτο, όταν με ηγέτη τον Κιλιάν Μπαπέ (γκολ και ασίστ) προηγήθηκε με 3-0 κι έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ο Γάλλος σταρ ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση με το «κερασάκι στην τούρτα» στις καθυστερήσεις του αγώνα.Νωρίτερα, ο Ινάκι Γουίλιαμς «έσωσε την παρτίδα» για την Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς στο 79ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 απέναντι στην Έλτσε, ενώ 24 ημέρες μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Λεβάντε (3-0) η Εσπανιόλ χαμογέλασε και πάλι με το «διπλό» στην Παμπλόνα (2-0)επί της Οσασούνα.Η Σανταντέρ, έβαλε «τέλος» στην εντυπωσιακή εκκίνηση της Αλαβές στο πρωτάθλημα, καθώς τη νίκησε με 2-1 στο "Estadio El Sardinero".Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3',17' Ρομπέρτο Φερνάντες)Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (79' Ινάκι Γουίλιαμς - 50' πέν. Μπουονανότε)