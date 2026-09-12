Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Γάκα και Θεοδωρόπουλος, μαζί με τον δικηγόρο τους, μας παραπλάνησαν, δεν είδαμε ποτέ μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα γνώριζε, παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και τον νομικό τους σύμβουλο, δήλωσε η Πολυτίμη Λεονάρδου που ήταν επικεφαλής στην αυτοψία του ΙΣΑ στο ιατρείο της Καρνεάδου





Συγκεκριμένα, η κα Λεονάρδου που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη και είναι ένα από τα άτομα που συνέταξε το σχετικό πόρισμα, είπε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε συστήσει στους συγκεκριμένους ιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά μηχάνημα φυγοκέντρισης που είχε δηλωθεί ότι χειρίζεται ο παθολόγος γιατρός του ιατρείου.











Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το ιατρείο και το 2021 Η κα Λεονάρδου μετέφερε όσα φέρεται να ανέφερε η γιατρός κατά τον πρόσφατο έλεγχο σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε, η γιατρός ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχέος εντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις συναυλίες του. Κατά τα λεγόμενα της κας Λεονάρδου, η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.



Ωστόσο, υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι είχε πραγματοποιήσει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι, ενώ επιχειρούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο. Κατά τον έλεγχο στον χώρο, όπως περιέγραψε η κ. Λεονάρδου, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν φωτογραφικά και, σύμφωνα με την ίδια, το σχετικό υλικό αποτελεί μέρος της δικογραφίας.



Μάλιστα, αναφερόμενη στην εικόνα του χώρου, επισήμανε ότι κατά την παρουσία της εκεί εντόπισε λεκέδες αίματος σε καναπέ και μια γόπα από ηλεκτρονικό τσιγάρο στο πάτωμα. Κλείσιμο

Η δοκιμή στο μηχάνημα και τα 42 λεπτά Ιδιαίτερη σημασία έχουν όσα περιέγραψε η κα Λεονάρδου για τον έλεγχο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Όπως είπε, ήταν η ίδια που ζήτησε να ανοίξει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου. Από τα δεδομένα του μηχανήματος, όπως ανέφερε, προέκυπτε έναρξη διαδικασίας στις 14:14, ενώ είχαν καταγραφεί 42 λεπτά. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος.



Η κα Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας. «Της ζήτησα εγώ προσωπικά: “Ήρθα στο ιατρείο σας για πλασμαφαίρεση, παρακαλώ επιδείξτε μου πώς γίνεται η προετοιμασία”», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς».



«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε η κα Λεονάρδου.



«Δεν κατέγραφαν ονόματα ασθενών στο μηχάνημα» Η κα Λεονάρδου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η καταγραφή των ασθενών στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.



Για παραπλάνηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα και τον δικηγόρο τους έκανε λόγο η Πολυτίμη Λεονάρδου, επικεφαλής του κλιμακίου του ΙΣΑ κατά την αυτοψία που έγινε στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μοιραία ημέρα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.Συγκεκριμένα, η κα Λεονάρδου που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη και είναι ένα από τα άτομα που συνέταξε το σχετικό πόρισμα, είπε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε συστήσει στους συγκεκριμένους ιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά μηχάνημα φυγοκέντρισης που είχε δηλωθεί ότι χειρίζεται ο παθολόγος γιατρός του ιατρείου.«Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει», είπε χαρακτηριστικά το μέλος του ΙΣΑ και πρόσθεσε: «Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα γνώριζε, παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και τον νομικό τους σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα δηλώνοντας ότι έχει προστεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα, χωρίς να διευκρινιστεί από ποιο μηχάνημα είναι. Σε δεύτερο έλεγχο που έγινε το 2025 δεν βρέθηκε ούτε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε και το προσάρτημα».Η κα Λεονάρδου μετέφερε όσα φέρεται να ανέφερε η γιατρός κατά τον πρόσφατο έλεγχο σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε, η γιατρός ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχέος εντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις συναυλίες του. Κατά τα λεγόμενα της κας Λεονάρδου, η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.Ωστόσο, υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι είχε πραγματοποιήσει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι, ενώ επιχειρούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο. Κατά τον έλεγχο στον χώρο, όπως περιέγραψε η κ. Λεονάρδου, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν φωτογραφικά και, σύμφωνα με την ίδια, το σχετικό υλικό αποτελεί μέρος της δικογραφίας.Μάλιστα, αναφερόμενη στην εικόνα του χώρου, επισήμανε ότι κατά την παρουσία της εκεί εντόπισε λεκέδες αίματος σε καναπέ και μια γόπα από ηλεκτρονικό τσιγάρο στο πάτωμα.Ιδιαίτερη σημασία έχουν όσα περιέγραψε η κα Λεονάρδου για τον έλεγχο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Όπως είπε, ήταν η ίδια που ζήτησε να ανοίξει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου. Από τα δεδομένα του μηχανήματος, όπως ανέφερε, προέκυπτε έναρξη διαδικασίας στις 14:14, ενώ είχαν καταγραφεί 42 λεπτά. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος.Η κα Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας. «Της ζήτησα εγώ προσωπικά: “Ήρθα στο ιατρείο σας για πλασμαφαίρεση, παρακαλώ επιδείξτε μου πώς γίνεται η προετοιμασία”», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς».«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε η κα Λεονάρδου.Η κα Λεονάρδου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η καταγραφή των ασθενών στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Όπως είπε, δεν καταχωρούνταν τα ονόματα των ασθενών και όταν η ίδια ρώτησε σχετικά τη γιατρό, εκείνη φέρεται να της απάντησε ότι δεν υπήρχε σχετική καταγραφή, καθώς γνώριζε η ίδια τον κάθε ασθενή.



«Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία» - Εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα Η κα Λεονάρδου ήταν κατηγορηματική ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο.



«Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει εγκρίνει αυτή τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος», ανέφερε. Όπως είπε, κατά τον πρόσφατο έλεγχο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα σε διαφορετικές αίθουσες του ιατρείου. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η κ. Λεονάρδου, η γιατρός ανέφερε ότι είχε προμηθευτεί η ίδια το μηχάνημα από εταιρεία του εξωτερικού και ότι είχε γίνει επίσημη αντιπρόσωπός του.



Χωρίς καρδιογραφήματα Η κα Λεονάρδου αναφέρθηκε και στο εάν γίνονταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι. Όπως περιέγραψε, ρώτησε προσωπικά τη γιατρό εάν πραγματοποιούνταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι και έλαβε αρνητική απάντηση. «Άνοιξα φακέλους, ντοσιέ. Δεν υπήρχε σε κανέναν ασθενή καρδιογράφημα», ανέφερε. Η ίδια τόνισε ότι είναι απαραίτητο «σε πράξεις που είναι επικίνδυνες για τη ζωή ενός ανθρώπου να υπάρχει καρδιολογική εκτίμηση προεπεμβατική». «Εδώ πέρα μιλάμε για μια εξωσωματική πράξη. Το αίμα του ανθρώπου φιλτράρεται και επανέρχεται στον οργανισμό του. Αυτές είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία, όπου υπάρχει η κατάλληλη ομάδα ιατρών για το τυχόν επείγον και επίσης μια μονάδα ΜΕΘ και μια δυνατότητα διασωλήνωσης», σημείωσε. Τι είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενο έλεγχο Η κ. Λεονάρδου διευκρίνισε ότι σε προηγούμενο έλεγχο η επιτροπή είχε ζητήσει από τους γιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης.



«Εμείς, ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης», ανέφερε. Όπως εξήγησε, είχε δηλωθεί ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα το χειριζόταν ο παθολόγος του ιατρείου, ο οποίος, όπως τόνισε, δεν νομιμοποιούνταν να το χειρίζεται. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025, σύμφωνα με την ίδια, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης ούτε κάποιου σχετικού προσαρτήματος. Σε πρόσφατο επανέλεγχο, ωστόσο, όπως ανέφερε, το παλαιότερο μηχάνημα φυγοκέντρησης, για το οποίο είχε ζητηθεί η απομάκρυνσή του, εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Παράλληλα, βρέθηκε και νεότερης τεχνολογίας μηχάνημα φυγοκέντρησης κάτω από φελιζόλ.



Ερωτηθείσα εάν υπήρχε απινιδωτής στο συγκεκριμένο ιατρείο, η κ. Λεονάρδου απάντησε: «Εμείς δεν είδαμε».



«Δεν υπήρχε άδεια κλινικής» Παράλληλα, η κα Λεονάρδου αναφέρθηκε και στο καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου, εξηγώντας παράλληλα τα όρια των αρμοδιοτήτων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια παθολογικού ιατρείου, ενώ στο διαδίκτυο διαφημίζεται ως «stem cell clinic». «Δεν υπάρχει κλινική εκεί», τόνισε.



Η ίδια εξήγησε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και πραγματοποιεί ελέγχους, μεταξύ άλλων, όταν υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν είναι εφικτό να ελέγχεται διαρκώς η διαδικτυακή δραστηριότητα περίπου 28.000 γιατρών, καθώς ο ΙΣΑ έχει στην αρμοδιότητά του ελέγχους περίπου 15.000 ιατρείων και διαθέτει μόλις οκτώ τριμελείς επιτροπές.