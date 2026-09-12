Σε λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, τη Δευτέρα η κηδεία

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του τραγουδιστή, η σορός του θα βρίσκεται αύριο, από τις 19:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την εκκλησία και ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι το επιθυμούν, να τον αποχαιρετήσουν από κοντά