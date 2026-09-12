Με Γιάκιτς και Κόστα η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Άρη
SPORTS
ΠΑΟΚ Άρης Super League 1

Με Γιάκιτς και Κόστα η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Άρη

Ο Λίσι θα έχει στη διάθεσή του τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του «Δικεφάλου»

Με Γιάκιτς και Κόστα η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Άρη
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Ο Αλέσιο Λίσι έβαλε κανονικά στην αποστολή και τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ εν όψει του αυριανού (Κυριακή 13/9, 21:00) ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ιταλός τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τόσο τον στόπερ Ντιέγκο Κόστα όσο και τον χαφ Κριστιάν Γιάκιτς.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Γιάννης Σαρρής, Σουαλιό Μεϊτέ, Δημήτρης Γιαννούλης, και Φεντόρ Τσάλοφ που ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Εκτός είναι και οι Κίριλ Ντεσπόντοφ, Τομ Λουσέ και Παντελής Χατζηδιάκος που συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο.

Ο Λίσι δεν υπολογίζει και στον Αρίτζ Ελουστόντο, που είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του στο ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (ήττα 3-1).

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Άρη: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.
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