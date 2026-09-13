Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με την 19χρονη Ρενάτα, η μηχανή της καρφώθηκε σε φανάρι
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Τροχαίο

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με την 19χρονη Ρενάτα, η μηχανή της καρφώθηκε σε φανάρι

Η Ρενάτα υπήρξε μέλος της οικογένειας του ΑΟ Χανιά

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με την 19χρονη Ρενάτα, η μηχανή της καρφώθηκε σε φανάρι
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Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 19χρονη, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 2:33 τα ξημερώματα του Σαββάτου 12/09, στη Χαλέπα Χανίων.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:33 στην περιοχή της Χαλέπας, στην οδό Κ. Μητσοτάκη, στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 19χρονη κινούνταν με την μηχανή της όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση, εξετράπη προς τα δεξιά της πορείας της.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με την 19χρονη Ρενάτα, η μηχανή της καρφώθηκε σε φανάρι
Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με την 19χρονη Ρενάτα, η μηχανή της καρφώθηκε σε φανάρι


Το δίκυκλο προσέκρουσε αρχικά σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα η νεαρή να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τη 19χρονη ήταν ήδη αργά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.

Όπως αναφέρει το flashnews, στο φανάρι όπου έγινε η μοιραία πρόσκρουση οι φίλοι της έχουν αφήσει λουλούδια και άλλα αντικείμενα στην μνήμη της.

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Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με την 19χρονη Ρενάτα, η μηχανή της καρφώθηκε σε φανάρι

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά

Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου μας.

Η Ρενάτα υπήρξε μέλος της οικογένειας του ΑΟ Χανιά.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Καλό ταξίδι, Ρενάτα.

Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά».

Με πληροφορίες από flashnews, zarpanews
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