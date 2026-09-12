Superbet League 2: Πρώτο τρίποντο η ΑΕΛ, νίκησε 1-0 τη Ζάκυνθο, δείτε βίντεο
SPORTS
Super League 2 ΑΕΛ Ζάκυνθος

Superbet League 2: Πρώτο τρίποντο η ΑΕΛ, νίκησε 1-0 τη Ζάκυνθο, δείτε βίντεο

Με ήρωα τον τερματοφύλακα Βενετικίδη η Λάρισα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη

Superbet League 2: Πρώτο τρίποντο η ΑΕΛ, νίκησε 1-0 τη Ζάκυνθο, δείτε βίντεο
Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε η ΑΕΛ για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 με τους βυσσινί να επικρατούν δύσκολα στη Λάρισα με 1-0 της Ζακύνθου. Ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Μακρή στο 8' αρκούσε στην ΑΕΛ για να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Η Ζάκυνθος αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και στο 47' είχε δοκάρι με σουτ του Κάτσε, ενώ δύο λεπτά αργότερα άγγιξε ξανά την ισοφάριση με το πλασέ του Γυφτομήτρου να βγάζει σε κόρνερ ο Βενετικίδης.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν κι άλλες καλές στιγμές, όπως στο 57' με σουτ του Κουάδρα που πέρασε άουτ, αλλά η μεγαλύτερη ήταν αυτή στο 73' όταν ο Νέιρα δεν κατάφερε να νικήσει τον Βενετικίδη σε εκτέλεση πέναλτι. Τελικά το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος με την ΑΕΛ να παίρνει το τρίποντο.

ΑΕΛ NOVIBET - Ζάκυνθος | Livestream


ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς, Μπούσης, Καραγιαννίδης (65′ Τσελεπίδης), Ρισβάνης, Τσιγγάρας, Αλμπάνης (58′ Νίτσος), Αντράντα (66′ Νταμιάν Σίλβα), Καμπετσής (78′ Παπαγεωργίου), Νοικοκυράκης (78′ Πάρρας), Μακρής.

ΑΠΣ Ζάκυνθος (Αμανατίδης): Τσόγκας, Στίκας, Γυφτομήτρος, Πεταυράκης, Ζοάο Μάριο (77′ Χατζηδημητρίου), Πέρειρα, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Μπαστακός (81′ Νάτσος), Νέιρα, Κουάντρα.

Η βαθμολογία
Κλείσιμο
1. Μαρκό 6
2. ΑΕΛ 4
--------------------
3. Πανιώνιος 3
4. Athens Kallithea 3
5. Πανθρακικός 1
6. Απόλλων Καλαμαριάς 1
7. Αναγέννηση Καρδίτσας 1
8. Ζάκυνθος 1
9. Νέστος Χρυσούπολης 1
10. Ολυμπιακός Β' 1
11. ΠΑΟΚ 1
12. Ελλάς Σύρου
-----------------------------
13. ΠΑΣ Πύργος 1
14. Πανσερραϊκός 0
15. Νίκη Βόλου 0
16. Αστέρας Aktor Β' 0

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Το πρόγραμμα - 2η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Μαρκό-Athens Kallithea 2-1
ΑΕΛ-Ζάκυνθος 1-0

Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου


16:00: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00: Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR
17:00: Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος
17:30: Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

16:00: Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'

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