Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο Σιπιόνι
Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο Σιπιόνι
Ο Λορέντσο Σιπιόνι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ
Στην πρώτη αποστολή του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ συμπεριέλαβε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Ο μοναδικός που έχει μείνει εκτός είναι ο Λορέντσο Σιπιόνι και υπήρχε λόγος που έγινε αυτό.
Ο 55χρονος προπονητής απέκλεισε τον Σιπιόνι από την αποστολή του αγώνα με τον ΟΦΗ λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στους προσαγωγούς. Δεν μπορεί να βοηθήσει στην αναμέτρηση με τους Κρητικούς με τον Βάσκο να μην τον έχει στα πλάνα του.
Ο Σιπιόνι στέκεται άτυχος σε μία στιγμή που έδειχνε πάλι να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θυμίζουμε ότι και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είχε τραυματιστεί σε φιλικό παιχνίδι και είχε μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από ένα μήνα.
Όσον αφορά στον Πιρόλα είχε υποστεί έναν ελαφρύ μυϊκό τραυματισμό στο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, αλλά στις τελευταίες προπονήσεις είχε ανεβάσει στροφές με αποτέλεσμα να ξεπεράσει το πρόβλημα του και να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.
Ο 55χρονος προπονητής απέκλεισε τον Σιπιόνι από την αποστολή του αγώνα με τον ΟΦΗ λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στους προσαγωγούς. Δεν μπορεί να βοηθήσει στην αναμέτρηση με τους Κρητικούς με τον Βάσκο να μην τον έχει στα πλάνα του.
Ο Σιπιόνι στέκεται άτυχος σε μία στιγμή που έδειχνε πάλι να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θυμίζουμε ότι και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είχε τραυματιστεί σε φιλικό παιχνίδι και είχε μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από ένα μήνα.
Όσον αφορά στον Πιρόλα είχε υποστεί έναν ελαφρύ μυϊκό τραυματισμό στο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, αλλά στις τελευταίες προπονήσεις είχε ανεβάσει στροφές με αποτέλεσμα να ξεπεράσει το πρόβλημα του και να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα