Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ολυμπιακός: Στην αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ και ο Μπέιλι
Ολυμπιακός: Στην αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ και ο Μπέιλι
Ο Λέον Μπέιλι έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ έχοντας δείξει ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση
Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει σελίδα και έχει περάσει στην εποχή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά την απομάκρυνση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 55χρονος προπονητής έχει κάνει μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα του Πειραιά και το Σάββατο (12/9) θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των Πειραιωτών.
Ήδη ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε και την πρώτη του αποστολή και επί της ουσίας έχει συμπεριλάβει σε αυτήν όλους τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι. Αυτό που έχει σημασία είναι πως στην αποστολή βρίσκεται ο Λίον Μπέιλι.
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει κάνει ήδη τις πρώτες του προπονήσεις με τους Πειραιώτες και το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο Μπέιλι έχει δείξει ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, πολύ καλύτερη απ’ ότι περίμεναν πολλοί και δεν αποκλείεται μάλιστα να πάρει και χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με τους Κρητικούς.
Αναλυτικά στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι:
Μπέιλι, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρθία, Φορτούνης, Φρόιλερ, Μαρτίνς, Γκονσάλες, Σα, Έσε, Ζότα Σίλβα, Ορτέγκα, Πέντερσεν, Πιρόλα, Πόποβιτς, Πουέρτα, Ρέτσος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Στουρνάρας, Τικνιζάν, Γιάρεμτσουκ.
Ήδη ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε και την πρώτη του αποστολή και επί της ουσίας έχει συμπεριλάβει σε αυτήν όλους τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι. Αυτό που έχει σημασία είναι πως στην αποστολή βρίσκεται ο Λίον Μπέιλι.
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει κάνει ήδη τις πρώτες του προπονήσεις με τους Πειραιώτες και το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο Μπέιλι έχει δείξει ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, πολύ καλύτερη απ’ ότι περίμεναν πολλοί και δεν αποκλείεται μάλιστα να πάρει και χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με τους Κρητικούς.
Αναλυτικά στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι:
Μπέιλι, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρθία, Φορτούνης, Φρόιλερ, Μαρτίνς, Γκονσάλες, Σα, Έσε, Ζότα Σίλβα, Ορτέγκα, Πέντερσεν, Πιρόλα, Πόποβιτς, Πουέρτα, Ρέτσος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Στουρνάρας, Τικνιζάν, Γιάρεμτσουκ.
#OLYOFI: The Squad 📋 pic.twitter.com/VzixSj5OWd— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 11, 2026
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