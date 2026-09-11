Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Δράση για την 3η αγωνιστική με Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
SPORTS
Κύπελλο ποδοσφαίρου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κηφισιά

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Δράση για την 3η αγωνιστική με Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

H League Phase του Superbet Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου με 6 αγώνες

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Δράση για την 3η αγωνιστική με Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
Συνεχίζεται με έξι αγώνες το διήμερο (16-17/9) η δράση στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. 

Για την 3η ημέρα της League Phase την Τετάρτη παίζουν η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και την ίδια ημέρα ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τετάρτη 16/09/202

15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης, "Παντελής Μαγουλάς" (ΣΚΑΪ Hybrid)
16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (ΣΚΑΪ)
20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)

Πέμπτη 17/09/2026

16:30: Καλαμάτα - Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης