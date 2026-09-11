Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Δράση για την 3η αγωνιστική με Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Δράση για την 3η αγωνιστική με Κηφισιά - Παναθηναϊκός, Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
H League Phase του Superbet Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου με 6 αγώνες
Συνεχίζεται με έξι αγώνες το διήμερο (16-17/9) η δράση στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Για την 3η ημέρα της League Phase την Τετάρτη παίζουν η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και την ίδια ημέρα ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Τετάρτη 16/09/202
15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης, "Παντελής Μαγουλάς" (ΣΚΑΪ Hybrid)
16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (ΣΚΑΪ)
20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)
Πέμπτη 17/09/2026
16:30: Καλαμάτα - Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)
Για την 3η ημέρα της League Phase την Τετάρτη παίζουν η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και την ίδια ημέρα ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Τετάρτη 16/09/202
15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης, "Παντελής Μαγουλάς" (ΣΚΑΪ Hybrid)
16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (ΣΚΑΪ)
20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)
Πέμπτη 17/09/2026
16:30: Καλαμάτα - Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)
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