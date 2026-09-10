Stoiximan Super League: Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ Παναιτωλικός ΠΑΟΚ

Stoiximan Super League: Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα

Οι δύο ομάδες παίζουν ντέρμπι πρωτιάς την Κυριακή (13/9) στο ΟΑΚΑ

Stoiximan Super League: Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα
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Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός είναι πλέον συγκάτοικοι στο... ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League και οι δύο ομάδες που έχουν το 3χ3 στις νίκες. 

Η ομάδα του Αγρινίου ήταν ήδη στην κορυφή και την έπιασε εκείνη της Αθήνας μετά το 3-1 επί της Κηφισιάς στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής. 

Έτσι αυτή την Κυριακή στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο ντέρμπι κορυφής. 


H βαθμολογία (Σε 3 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 9
2. Παναιτωλικός 9
3. ΑΕΚ 7
4. Ολυμπιακός 7
---------------------------------------
Κλείσιμο
5. ΠΑΟΚ 6
6. Άρης 6
7. ΟΦΗ 6
8. Ηρακλής 4
-------------------------------------------
9. Bόλος  2
10. Ατρόμητος 1
11. Καλαμάτα 1
12. Κηφισιά 1
13. Αστέρας AKTOR 0
14. Λεβαδειακός 0

Η 4η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00
Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα - Βόλος 18:00
Asteras AKTOR - AEK 19:00
Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00
ΠΑΟΚ - Άρης 21:00
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30
15 ΣΧΟΛΙΑ

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