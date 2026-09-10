Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Stoiximan Super League: Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα
Stoiximan Super League: Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα
Οι δύο ομάδες παίζουν ντέρμπι πρωτιάς την Κυριακή (13/9) στο ΟΑΚΑ
Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός είναι πλέον συγκάτοικοι στο... ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League και οι δύο ομάδες που έχουν το 3χ3 στις νίκες.
Η ομάδα του Αγρινίου ήταν ήδη στην κορυφή και την έπιασε εκείνη της Αθήνας μετά το 3-1 επί της Κηφισιάς στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής.
Έτσι αυτή την Κυριακή στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο ντέρμπι κορυφής.
H βαθμολογία (Σε 3 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 9
2. Παναιτωλικός 9
3. ΑΕΚ 7
4. Ολυμπιακός 7
---------------------------------------
5. ΠΑΟΚ 6
6. Άρης 6
7. ΟΦΗ 6
8. Ηρακλής 4
Η ομάδα του Αγρινίου ήταν ήδη στην κορυφή και την έπιασε εκείνη της Αθήνας μετά το 3-1 επί της Κηφισιάς στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής.
Έτσι αυτή την Κυριακή στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο ντέρμπι κορυφής.
H βαθμολογία (Σε 3 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 9
2. Παναιτωλικός 9
3. ΑΕΚ 7
4. Ολυμπιακός 7
---------------------------------------
5. ΠΑΟΚ 6
6. Άρης 6
7. ΟΦΗ 6
8. Ηρακλής 4
-------------------------------------------
9. Bόλος 2
10. Ατρόμητος 1
11. Καλαμάτα 1
12. Κηφισιά 1
13. Αστέρας AKTOR 0
14. Λεβαδειακός 0
Η 4η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00
Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα - Βόλος 18:00
Asteras AKTOR - AEK 19:00
Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00
ΠΑΟΚ - Άρης 21:00
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30
9. Bόλος 2
10. Ατρόμητος 1
11. Καλαμάτα 1
12. Κηφισιά 1
13. Αστέρας AKTOR 0
14. Λεβαδειακός 0
Η 4η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00
Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα - Βόλος 18:00
Asteras AKTOR - AEK 19:00
Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00
ΠΑΟΚ - Άρης 21:00
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30
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