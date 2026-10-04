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Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα του πρωθυπουργού Κούλμπεργκς κερδίζει τις εκλογές στη Λετονία
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Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα του πρωθυπουργού Κούλμπεργκς κερδίζει τις εκλογές στη Λετονία

Με καταμετρημένο το 86% των ψήφων, η «Ενωμένη Λίστα» συγκεντρώνει 35,5% – Τρίτο με 11,6% το φιλορωσικό «Κυρίαρχη Δύναμη»

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα του πρωθυπουργού Κούλμπεργκς κερδίζει τις εκλογές στη Λετονία
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Το κεντρώο κόμμα «Ενωμένη Λίστα» του πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις βουλευτικές εκλογές στη Λετονία, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα - με καταμετρημένο το 86% των ψήφων - δείχνοντας ότι η χώρα της Βαλτικής δεν αναμένεται να αλλάξει την φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική στάση της.

Η παράταξη του Κούλμπεργκς αναδεικνύεται πρώτη με 35,5%, με το λαϊκιστικό κόμμα «Πρώτα η Λετονία» να κατατάσσεται δεύτερο με 13,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το φιλορωσικό «Κυρίαρχη Δύναμη» με 11,6% και έπεται με 9,1% η «Εθνική Συμμαχία» που τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης σκληρής γραμμής απέναντι στο Κρεμλίνο.

Την είσοδό τους στη Βουλή εξασφαλίζουν επίσης οι «Προοδευτικοί» (6,9%) και η «Νέα Ενότητα» (6,1%).

Επιχειρηματίας και ερασιτέχνης οδηγός ράλι, ο 47χρονος Κούλμπεργκς ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο, αφού ο προηγούμενος κυβερνητικός συνασπισμός κατέρρευσε λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε περιστατικά κατά τα οποία αδέσποτα drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λετονίας χωρίς να εντοπιστούν.

Αν και τα drones ήταν ουκρανικά, αξιωματούχοι επέρριψαν την ευθύνη στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε με παρεμβολές την απόκλισή τους από την προγραμματισμένη πορεία πτήσης τους.

«Πρέπει να προσφέρουμε στην Ουκρανία ό,τι είναι απαραίτητο τώρα ώστε να έχουν το πάνω χέρι και να νικήσουν», δήλωσε ο Κούλμπεργκς σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο μήνα.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας υποσχέθηκε να ενισχυθούν οι ικανότητες της Λετονίας να αντιμετωπίζει τα drones αλλά και να διατηρήσει στο 5% του ΑΕΠ τις αμυντικές δαπάνες, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ.
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