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Αστέρας - Άρης 1-1: Ισόπαλοι στην Τρίπολη στην πρεμιέρα τους στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, δείτε τα γκολ
Αστέρας - Άρης 1-1: Ισόπαλοι στην Τρίπολη στην πρεμιέρα τους στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, δείτε τα γκολ
Ο Μορόν στο 68' ισοφάρισε το 1-0 του Μακέντα από το 60' και η ισοπαλία ήταν το τελικό αποτέλεσμα για Αστέρα και Αρη στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Μετά από τρεις σερί ήττες στη Super League, ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε ν' «ανοίξει λογαριασμό» ούτε στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase, οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, με τον Άρη στο «Θόδωρος Κολοκοτρώνης», στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση.
Ο Αστέρας Τρίπολης σκόραρε στο 8' με τον Σίλβα να νικάει τον Βέλιο με κεφαλιά, ωστόσο, με την παρέμβαση του VAR το γκολ των Αρκάδων δεν μέτρησε, καθώς ο Μεξικανός αμυντικός ήταν σε θέση οφσάιντ.
Στην πρώτη του τελική στην εστία στο παιχνίδι ο Αστέρας πήρε το προβάδισμα.
Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Μακέντα με κοντινή προβολή, μετά από σέντρα ακριβείας του Γκονζάλες, «έγραψε» το 1-0.
Πέντε λεπτά μετά ο Μακέντα έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, όταν το πλασέ που επιχείρησε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια η μπάλα έφυγε άουτ.
Το δεύτερο γκολ δεν ήρθε για τους Αρκάδες, αλλά για τον Άρη.
«Δράστης» ο Λορέν Μορόν σε λιγότερο από πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, με τον Ισπανό να φέρνει το ματς στα ίσια στο 68', γκολ για το οποίο φέρει τεράστια ευθύνη ο γκολκίπερ των γηπεδούχων, Χατζηεμμανουήλ.
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος
Κίτρινες: Παπακανέλος, Μέντες, Γκονζάλες - Πετρίς, Γκαρέ
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase, οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, με τον Άρη στο «Θόδωρος Κολοκοτρώνης», στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση.
Ο Αστέρας Τρίπολης σκόραρε στο 8' με τον Σίλβα να νικάει τον Βέλιο με κεφαλιά, ωστόσο, με την παρέμβαση του VAR το γκολ των Αρκάδων δεν μέτρησε, καθώς ο Μεξικανός αμυντικός ήταν σε θέση οφσάιντ.
Στην πρώτη του τελική στην εστία στο παιχνίδι ο Αστέρας πήρε το προβάδισμα.
Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Μακέντα με κοντινή προβολή, μετά από σέντρα ακριβείας του Γκονζάλες, «έγραψε» το 1-0.
Πέντε λεπτά μετά ο Μακέντα έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, όταν το πλασέ που επιχείρησε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια η μπάλα έφυγε άουτ.
Το δεύτερο γκολ δεν ήρθε για τους Αρκάδες, αλλά για τον Άρη.
«Δράστης» ο Λορέν Μορόν σε λιγότερο από πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, με τον Ισπανό να φέρνει το ματς στα ίσια στο 68', γκολ για το οποίο φέρει τεράστια ευθύνη ο γκολκίπερ των γηπεδούχων, Χατζηεμμανουήλ.
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος
Κίτρινες: Παπακανέλος, Μέντες, Γκονζάλες - Πετρίς, Γκαρέ
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας (83' Τσίκο), Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Λάσκαρης, Κιμπιόκα (60' Μπαρτόλο), Μπουζούκης, Γκονζάλες (83' Γκιτέρσος), Παπακανέλλος (83' Καλτσάς), Μακέντα (71' Ρικαρντίνιο)
ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Τιάμ, Σούταλο (63' Φαμπιάνο), Παλάσιος (45' Γιαννιώτας), Πετρίς, Βοριαζίδης, Ράτσιτς, Χαρούπας (86' Παπασαραφιανός), Γκαρσία (45' Γκαρέ), Κουαμέ, Μιρ (63' Μορόν)
ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Τιάμ, Σούταλο (63' Φαμπιάνο), Παλάσιος (45' Γιαννιώτας), Πετρίς, Βοριαζίδης, Ράτσιτς, Χαρούπας (86' Παπασαραφιανός), Γκαρσία (45' Γκαρέ), Κουαμέ, Μιρ (63' Μορόν)
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