Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Ολυμπιακός: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε επέμβαση στο μηρό και δε θα ακολουθήσει την αποστολή για το τουρνουά στην Κύπρο
Ολυμπιακός: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε επέμβαση στο μηρό και δε θα ακολουθήσει την αποστολή για το τουρνουά στην Κύπρο
Η επέμβαση στον 29χρονο άσο αφορούσε αφαίρεση κύστης από το δεξιό του μηρό
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Κύπρο για το τουρνουά, που θα γίνει από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο Αμερικάνος σέντερ υποβλήθηκε σήμερα Πέμπτη (10/9) σε επέμβαση στο μηρό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα τον έχει στη διάθεσή του. Ήταν μικρή η επέμβαση στον Τζόουνς και αφορούσε την αφαίρεση κύστης από το δεξιό μηρό.
Το τουρνουά που θα γίνει στην Κύπρο θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ερυθρού Αστέρα.
«Δεν έχω αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν»
Ο Τζόουνς μίλησε στην πρόσφατη media day του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε και στον Κέντρικ Ναν. «Δεν έχω κάποιο αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν, δεν θέλω να δώσω συνέχεια, είμαστε μεγάλοι άντρες το αφήνουμε πίσω, ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά» τόνισε στην κάμερα του Nova Sports.
Όσο για την αποχώρηση του Γουόκαπ: «Χαίρομαι γι' αυτόν. Δεν έχω άσχημα συναισθήματα για ό,τι κι αν έκανε. Είναι το καλύτερο για τον ίδιο και χαίρομαι γι' αυτόν. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία».
Ο Αμερικάνος σέντερ υποβλήθηκε σήμερα Πέμπτη (10/9) σε επέμβαση στο μηρό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα τον έχει στη διάθεσή του. Ήταν μικρή η επέμβαση στον Τζόουνς και αφορούσε την αφαίρεση κύστης από το δεξιό μηρό.
Το τουρνουά που θα γίνει στην Κύπρο θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ερυθρού Αστέρα.
«Δεν έχω αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν»
Ο Τζόουνς μίλησε στην πρόσφατη media day του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε και στον Κέντρικ Ναν. «Δεν έχω κάποιο αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν, δεν θέλω να δώσω συνέχεια, είμαστε μεγάλοι άντρες το αφήνουμε πίσω, ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά» τόνισε στην κάμερα του Nova Sports.
Όσο για την αποχώρηση του Γουόκαπ: «Χαίρομαι γι' αυτόν. Δεν έχω άσχημα συναισθήματα για ό,τι κι αν έκανε. Είναι το καλύτερο για τον ίδιο και χαίρομαι γι' αυτόν. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα