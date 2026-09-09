Βίντεο: Ο Ιρανός μπακ που μετρά τρεις ασίστ από εκτελέσεις πλαγίου με... κωλοτούμπα
SPORTS
Ιρανός Ποδοσφαιριστής πλάγιο Ρωσία Ασίστ

Βίντεο: Ο Ιρανός μπακ που μετρά τρεις ασίστ από εκτελέσεις πλαγίου με... κωλοτούμπα

Ο 29χρονος Ναντίρ Μοχαμαντί έχει εξελιχθεί στη μεγάλη... ατραξιόν της Β' κατηγορίας του ρωσικού πρωταθλήματος

Βίντεο: Ο Ιρανός μπακ που μετρά τρεις ασίστ από εκτελέσεις πλαγίου με... κωλοτούμπα
Ξέρετε πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε επτά (7) αγώνες μετρούν τρεις ασίστ παρόλο που αγωνίζονται ως κεντρικοί αμυντικοί;

Η απάντηση είναι προφανώς όχι, αλλά υπάρχει κι ένας απίθανος Ιρανός ο οποίος αποτελεί εξαίρεση του συγκεκριμένου κανόνα.

Ο λόγος για τον 29χρονο Ναντίρ Μοχαμαντί ο οποίος αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Σπαρτακ Κοστρομά (μεταγραφικό απόκτημα του φετινού καλοκαιριού) ο οποίος έχει στο ενεργητικό του τρεις ασίστ και όλες χάρις στον απίθανο τρόπο με τον οποίο εκτελεί τα πλάγια...

Ο Μοχαμαντί παίρνει φόρα και λίγο πριν φτάσει στην πλάγια τελική γραμμή κάνει μια... κωλοτούμπα και... εκτοξεύει τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή καταφέρνοντας να τη στείλει με ακρίβεια εκεί που βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης του.

Δείτε και τις τρεις ασίστ που έχει πιστωθεί ο Ιρανός αμυντικός:







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