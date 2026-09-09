Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Βίντεο: Ο Ιρανός μπακ που μετρά τρεις ασίστ από εκτελέσεις πλαγίου με... κωλοτούμπα
Βίντεο: Ο Ιρανός μπακ που μετρά τρεις ασίστ από εκτελέσεις πλαγίου με... κωλοτούμπα
Ο 29χρονος Ναντίρ Μοχαμαντί έχει εξελιχθεί στη μεγάλη... ατραξιόν της Β' κατηγορίας του ρωσικού πρωταθλήματος
Ξέρετε πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε επτά (7) αγώνες μετρούν τρεις ασίστ παρόλο που αγωνίζονται ως κεντρικοί αμυντικοί;
Η απάντηση είναι προφανώς όχι, αλλά υπάρχει κι ένας απίθανος Ιρανός ο οποίος αποτελεί εξαίρεση του συγκεκριμένου κανόνα.
Ο λόγος για τον 29χρονο Ναντίρ Μοχαμαντί ο οποίος αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Σπαρτακ Κοστρομά (μεταγραφικό απόκτημα του φετινού καλοκαιριού) ο οποίος έχει στο ενεργητικό του τρεις ασίστ και όλες χάρις στον απίθανο τρόπο με τον οποίο εκτελεί τα πλάγια...
Ο Μοχαμαντί παίρνει φόρα και λίγο πριν φτάσει στην πλάγια τελική γραμμή κάνει μια... κωλοτούμπα και... εκτοξεύει τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή καταφέρνοντας να τη στείλει με ακρίβεια εκεί που βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης του.
Δείτε και τις τρεις ασίστ που έχει πιστωθεί ο Ιρανός αμυντικός:
Η απάντηση είναι προφανώς όχι, αλλά υπάρχει κι ένας απίθανος Ιρανός ο οποίος αποτελεί εξαίρεση του συγκεκριμένου κανόνα.
Ο λόγος για τον 29χρονο Ναντίρ Μοχαμαντί ο οποίος αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Σπαρτακ Κοστρομά (μεταγραφικό απόκτημα του φετινού καλοκαιριού) ο οποίος έχει στο ενεργητικό του τρεις ασίστ και όλες χάρις στον απίθανο τρόπο με τον οποίο εκτελεί τα πλάγια...
Ο Μοχαμαντί παίρνει φόρα και λίγο πριν φτάσει στην πλάγια τελική γραμμή κάνει μια... κωλοτούμπα και... εκτοξεύει τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή καταφέρνοντας να τη στείλει με ακρίβεια εκεί που βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης του.
Δείτε και τις τρεις ασίστ που έχει πιστωθεί ο Ιρανός αμυντικός:
I can’t believe i’m tweeting this again but Nader Mohammadi 🇮🇷 with yet ANOTHER FLIP ASSIST!— Arya 🇮🇷 🇨🇦 (@Twenty9United) September 8, 2026
It’s his THIRD of the season. pic.twitter.com/6YLJSQBc8I https://t.co/PP200mNwZ3
🇮🇷 Nader Mohammadi with yet ANOTHER flip assist today…— Arya 🇮🇷 🇨🇦 (@Twenty9United) August 31, 2026
Mental. pic.twitter.com/X9oSTjUvGd https://t.co/lGQZK84lqD
Nader Mohammadi 🇮🇷 with a RIDICULOUS assist in Russia’s 2nd Division 😭😭😭😭 pic.twitter.com/y14luKY7TB— Arya 🇮🇷 🇨🇦 (@Twenty9United) August 9, 2026
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