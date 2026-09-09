Νέες εξετάσεις σήμερα για τον Καρέτσα που παραμένει στο νοσοκομείο: Ενιωσα ένα ρίγος όταν τον είδα να πέφτει, δήλωσε ο Χούμελς
Νέες εξετάσεις σήμερα για τον Καρέτσα που παραμένει στο νοσοκομείο: Ενιωσα ένα ρίγος όταν τον είδα να πέφτει, δήλωσε ο Χούμελς
Με τη μητέρα του στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο ο νεαρός Ελληνας μεσοεπιθετικός που αποχώρησε από τον αγώνα της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ χθες με έντονη δυσφορία λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό
Ανησυχία στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Βιγιαρεάλ (3-2) για το Champions League και πέρασε το βράδυ στο νοσοκομείο έπειτα από το συγκλονιστικό περιστατικό.
Ο Καρέτσας αναμένεται να υποβληθεί την Τετάρτη (09/09) σε νέες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του προβλήματος που τον ανάγκασε να πέσει στο έδαφος και να μεταφερθεί με φορείο εκτός γηπέδου.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, με τη μητέρα του να βρίσκεται μαζί του.
Λίγο αργότερα η Ντόρτμουντ προχώρησε σε ενημέρωση: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των περιστάσεων, και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».
«Όταν οι γιατροί δεν κοίταξαν καν τα πόδια του, αλλά μόνο το πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Δεν θα το ευχόμασταν σε κανέναν. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες αυτές που αναγκαστήκαμε να δούμε», δήλωσε ο Ματς Χούμελς, εμβληματική μορφή της Ντόρτμουντ στο Prime Video.
Ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ δήλωσε μετά τον αγώνα: “Αντικαταστάθηκε λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων. Συνέβη πολύ ξαφνικά· κάθισε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, όπου βρίσκεται ακόμα. Και φυσικά, τον περιμένουμε εκεί. Αυτό σίγουρα χαλάει αρκετά τη διάθεση”.
Ο Μπουκ πρόσθεσε: “Βγήκα έξω μαζί του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να μιλήσει. Ελπίζουμε, φυσικά, να αναρρώσει πολύ, πολύ γρήγορα και να μην είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, μετά τον αγώνα, δεν έχουμε καμία νέα πληροφορία“.
Οι Βεστφαλοί ελπίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και ότι ο Καρέτσας θα επιστρέψει άμεσα στη δράση, καθώς αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να αποτελέσει βασικό μέλος στα πλάνα του Νίκο Κόβατς.
Ο Καρέτσας αναμένεται να υποβληθεί την Τετάρτη (09/09) σε νέες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του προβλήματος που τον ανάγκασε να πέσει στο έδαφος και να μεταφερθεί με φορείο εκτός γηπέδου.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, με τη μητέρα του να βρίσκεται μαζί του.
Λίγο αργότερα η Ντόρτμουντ προχώρησε σε ενημέρωση: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των περιστάσεων, και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».
ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR— Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026
«Όταν οι γιατροί δεν κοίταξαν καν τα πόδια του, αλλά μόνο το πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Δεν θα το ευχόμασταν σε κανέναν. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες αυτές που αναγκαστήκαμε να δούμε», δήλωσε ο Ματς Χούμελς, εμβληματική μορφή της Ντόρτμουντ στο Prime Video.
Der Verletzungsfluch beim BVB geht weiter Karetsas wurde gerade vom Feld getragen... pic.twitter.com/E8sCI8WvwS— noahzett28 (@noahzett28) September 8, 2026
Ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ δήλωσε μετά τον αγώνα: “Αντικαταστάθηκε λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων. Συνέβη πολύ ξαφνικά· κάθισε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, όπου βρίσκεται ακόμα. Και φυσικά, τον περιμένουμε εκεί. Αυτό σίγουρα χαλάει αρκετά τη διάθεση”.
Ο Μπουκ πρόσθεσε: “Βγήκα έξω μαζί του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να μιλήσει. Ελπίζουμε, φυσικά, να αναρρώσει πολύ, πολύ γρήγορα και να μην είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, μετά τον αγώνα, δεν έχουμε καμία νέα πληροφορία“.
Οι Βεστφαλοί ελπίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και ότι ο Καρέτσας θα επιστρέψει άμεσα στη δράση, καθώς αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να αποτελέσει βασικό μέλος στα πλάνα του Νίκο Κόβατς.
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