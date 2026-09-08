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Ολυμπιακός: Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν τη φανέλα του Ελ Κααμπί πριν την σέντρα με τον Βόλο
Ολυμπιακός: Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν τη φανέλα του Ελ Κααμπί πριν την σέντρα με τον Βόλο
Οι παίκτες του Ολυμπιακού έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον άτυχο Μαροκινό
Πριν από τη σέντρα του αγώνα Superbet Κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Βόλο οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά έστειλαν το μήνυμά τους στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Μαροκινός τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης.
Έτσι πριν από τη σέντρα ο Κώστας Φορτούνης έδειξε τη φανέλα με το Νο9 του Μαροκινού στέλνοντάς του μήνυμα πως όλοι στην ομάδα είναι κοντά του.
Ο Μαροκινός τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης.
Έτσι πριν από τη σέντρα ο Κώστας Φορτούνης έδειξε τη φανέλα με το Νο9 του Μαροκινού στέλνοντάς του μήνυμα πως όλοι στην ομάδα είναι κοντά του.
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